หมอสุดยื้อ ส.ต.ท.หนุ่ม ตำรวจสังกัดสืบสวนภาค 5 เสียชีวิต เกิดความเครียดจากปัญหาส่วนตัว พบมีแผลถูกยิงอยู่ในห้องนอนบ้านพัก กู้ภัยรีบพาส่งรพ. แต่กระสุนปืนเข้าจุดสำคัญ

วันที่ 30 มี.ค.2569 พ.ต.ท.พิชิต เสคา สารวัตร (สอบสวน) สภ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองอาการสาหัส ภายในบ้านพัก หมู่ 12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.สุรมนต์ เฉลิมจันทร์ ผกก.สภ.สันกำแพง กำลังสายตรวจ และฝ่ายสืบสวน

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ภายในห้องนอนพบอาวุธปืน 9 ม.ม.ตกอยู่ ส่วนผู้บาดเจ็บเป็นตำรวจ ยศ ส.ต.ท. สังกัดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวน สอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 หน่วยกู้ภัยนำตัวส่งรพ.สันกำแพงไปก่อนแล้ว แต่กระสุนปืนเข้าจุดสำคัญเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เบื้องต้นทราบว่า สาเหตุมาจากความเครียดปัญหาส่วนตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เรียกบุคคลใกล้ชิดมาสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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