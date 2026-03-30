เดือด พนักงานเรือสปีดโบ๊ต เปิดศึกตะลุมบอน กลางหาดภูเก็ต ชาวบ้านเผย20รุม1 ทะเลาะวิวาทกันอย่างชุลมุน ไม่แคร์สายตานักท่องเที่ยว

วันที่ 30 มี.ค.2569 เพจเฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์ ได้นำคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของกลุ่มพนักงานเรือเจ็ตสกี บริเวณชายหาดเกาะนาคาใหญ่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมระบุข้อความว่า “ใจเย็นๆ กันหน่อย ตีกันเองแล้ว! ต่อหน้านทท. นาคาใหญ่ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย”

จากภาพในคลิปเผยให้เห็นกลุ่มชายหลายคน ซึ่งคาดว่าเป็นพนักงานเรือสปีดโบ๊ต เข้ารุมทำร้ายพนักงานเรืออีกคนหนึ่ง ท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณชายหาดจำนวนมาก เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าเกิดจากความขัดแย้งเรื่องใด

ต่อมาผู้สื่อขาวลงพื้นที่สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ ตนไม่ทราบว่ากลุ่มดังกล่าวมีปัญหากันมาก่อนหรือไม่ แต่ช่วงที่ตนเห็นกับตา พบว่ามีคนเกือบ 20 คน รุมทำร้ายชายเพียงคนเดียว ทั้งชกต่อยและทำร้ายร่างกายบริเวณชายหาด โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวกินเวลานานราว 20 นาที ก่อนจะมีการลากผู้ถูกทำร้ายลงไปในทะเลและรุมทำร้ายต่อ

ผู้เห็นเหตุการณ์ ยังระบุอีกว่า สภาพของผู้ที่ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนัก โดยดวงตาทั้งสองข้างมีอาการบวมแดงคล้ายมีเลือดคั่ง คอมีเลือดออก และปากแตก ทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รู้สึกตกใจอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังมีชายอีกคนหนึ่งที่พยายามหนีขึ้นไปหลบอยู่ในร้านอาหารด้านบน และมีคนด้านล่างตะโกนเรียกให้ลงมา ซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์ได้บอกให้หลบอยู่ด้านบนเพื่อความปลอดภัย ขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าคู่กรณีมีการแจ้งความหรือมีการดำเนินคดีหรือไม่ รวมถึงสาเหตุของการทะเลาะวิวาทที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

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