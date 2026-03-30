ผู้นำชุมชน-จนท.ป่าทับลาน ระดมค้นหาสัตว์ปริศนา ตะปบฉีกต้นกล้วยหอมขาดครึ่งหลายสิบต้น ทำชาวบ้านผวาออกไปทำสวนทำไร่ โดรนจับภาพเจอเคลื่อนไหวรวดเร็ว
วันที่ 30 มี.ค.2569 นายประยูร ทองบอน กำนัน ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พร้อมผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ปภ.เทศบาลตำบลสระว่านพระยา กว่า 50 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานอีกกว่า 10 คน ลงพื้นที่ออกปูพรมค้นหาสัตว์ป่าปริศนาที่ออกมาสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทาการเกษตรของชาวบ้าน บ้านโนนแสนสุข หมู่ 2 ด้วยพฤติกรรมใช้กงเล็บ ตะปบและฉีกต้นกล้วยหอมจนขาดครึ่ง เสียหายไปแล้วหลายสิบต้น รวมถึงทิ้งร่องรอยตะปบต้นทุเรียนจนเป็นรอยเหวอะขนาดใหญ่ ช่วง 2 สัปดาห์ก่อน
ล่าสุดบุกเข้ามาฉีกกินต้นกล้วยภายในสวนกล้วยหอมของชาวบ้านในลักษณะเดิม เสียหายไปอีก 7 ต้น ทั้งที่อยู่ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาตับลานกว่า 20 กิโลเมตร สร้างความวิตกกังวลให้ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่กำลังอยู่ระหว่างทำการเกษตร เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้โอกาสในช่วงเวลากลางคืนออกให้น้ำกับพืชผล เนื่องจากในช่วงกลางวันอากาศร้อนจัดเกินไป
โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังและนำโดรนจับภาพความร้อนมาบินตรวจสอบร่วม ได้พบกับสัตว์ปริศนาที่ปรากฏตัวอกมาใกล้กับจุดที่ต้นกล้วยของชาวบ้านถูกฉีกกัด 7 ต้น โดยมีสรีระและลักษณะท่าทางคล้ายกับสัตว์ตระกูลแมว เคลื่อนไหวรวดเร็ว ทะยาน คล่องตัว แต่ขนาดใหญ่กว่าแมวบ้านหลายเท่า คาดว่าน่าจะมีน้ำหนักประมาณ 30 – 50 กิโลกรัม อีกทั้งยังสามารถปีนต้นไม้ได้อย่างเชี่ยวชาญ
อย่างไรก็ตามด้วยความรวดเร็วคล่องตัวของเจ้าสัตว์ปริศนานี้ จึงทำให้คลาดสายตาของทีมเจ้าหน้าที่ไปได้ จึงได้มีการระดมกำลังผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ออกค้นหาร่องรอยกันต่อในช่วงเช้า แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ตอนนี้เป็นช่วงฤดูร้อนและแห้งแล้ง ทำให้ดินแห้งแข็งไม่สามารถติดตามแกะรอยได้ แม้ว่าจะใช้กำลังกว่า 60 คน แต่ก็ไม่พบตัว ร่องรอย หรือที่หลบซ่อนของสัตว์ตัวดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนร่วมกันที่จะรวมกำลังกันอีกครั้งในช่วงเที่ยงคืนนี้ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามตัว โดยการใช้โดรนจับภาพความร้อนมาช่วยในการสังเกตการณ์ในบริเวณใกล้เคียงจุดเดิมอีกครั้ง เหมือนที่เคยปฏิบัติมาทุกครั้งที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน แม้ว่าจะยังไม่แน่ใจว่าสัตว์ปริศนาที่พบในวันนี้จะเป็นตัวเดียวกันกับที่เข้าไปฉีกต้นกล้วยและทุเรียนของชาวบ้านก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ตาม
เพราะร่องรอยที่พบก่อนหน้ามีลักษณะและพฤติการณ์คล้ายสัตว์จำพวกหมี ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งสัตว์ปริศนาและชาวบ้านในพื้นที่ หากพบตัวก็จะได้ติดตามแกะรอยและจำกัดแหล่งหลบซ่อน เพื่อประสานไปยังทีมเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป