ชาวบ้านฮือฮา ปลาไหลสีทอง โผล่เกยตื้น เห็นชัดๆตัวเลขกลางลำตัว งานนี้ไม่พลาด เชื่อปลาไหลตัวนี้อาจจะนำโชคลาภมาให้ ในวันไกล้หวยออก

วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สะพานทุ่งนาน้อย แหล่งเรียนรู้วิถีชาวนา หมู่ที่ 11 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก มีชาวบ้านพบปลาไหลสีทองตัวใหญ่ โผล่หัวเกยตื้นอยู่ในแอ่งน้ำใกล้สะพานทุ่งนาน้อย จึงลงไปจับมาใส่กะละมัง

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งข่าวจึงเดินทางไปพบคุณโสภา อายุ 50 ปี เป็นเจ้าของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวสะพานทุ่งนาน้อย และแหล่งเรียนรู้วิถีชาวนาได้พาผู้สื่อข่าวไปดูปลาไหลที่จับมาได้ ใส่ไว้ในกะละมังพบว่าปลาใหลสีทองมีขนาดใหญ่ มีความยาว 25 นิ้ว น้ำหนัก 8 ขีด

เมื่อเจ้าของปลาไหลได้จับปลาไหลออกจากกะละมังขึ้นมาส่องไปที่ลำตัว ชาวบ้านพบว่ามีตัวเลขอยู่ที่กลางลำตัวเมื่อส่องดูเป็นตัวเลข 85 บางคนก็มองเป็นเลข 27 แล้วแต่สายตาของแต่คน มองเพื่อนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคลาภใกล้วันหวยออก

คุณโสภา เล่าว่า ในวันที่พบปลาไหลวันนั้นตนได้ว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าว ตนกับสามีจึงเดินสำรวจสถานที่ และไปพบปลาไหลสีทองโผล่หัวเกยตื่นอยู่ในแอ่งน้ำ ตนจึงลงไปจับขึ้นมาเพื่อจะนำไปใส่ตู้ปลาเลี้ยงไว้ดู เพื่อว่าปลาไหลตัวนี้อาจจะนำโชคลาภมาให้ในวันไกล้หวยออกดังกล่าว ชาวบ้านต่างพากันฮือฮา

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