ขโมยน้ำมันกันแล้ว ลุงโอดจอดซาเล้งไว้คอกวัว หนุ่มโผล่เรียก“น้าครับ น้าครับ” ก่อนควักขวดกับสายยางเปิดเบาะดูดน้ำมันรถเติมไว้ 200 บาทไปเกลี้ยงถัง กำนันต้องแจ้งผญบ.เตือนชาวบ้านระวัง ช่วงนี้นำมันแพง
วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน ยุคน้ำมันแพงอดีตสัปเหร่อยังโดนดี ถูกขโมยน้ำมันกันแล้ว โดยเรื่องนี้ นายบุญรอด อายุ 60 ปี เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นว่า ช่วงบ่ายสองกว่า วันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา กล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดเรียก “น้าครับ น้าครับ”
จากนั้นมองซ้ายมองขวาแล้วเดินไปรอบเถียงนาสักพัก ก่อนเดินมาหยุดอยู่ที่รถซาเล้งหน้าคอกควาย เปิดเบาะรถซาเล้งลักดูดน้ำมันใส่ขวดน้ำอัดลมเอาไปเติมรถตัวเอง 2 จนเกลี้ยงถังไม่เหลือให้สตาร์ทได้เลย แล้วก็หนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
” เจ็บกระดองใจมาก ขนาดน้ำมันยังขโมยกันเลย ผมเพิ่งซื้อน้ำมันมาเติมไว้ 200 บาทเกลี้ยงถังเลย ถามว่าเสียดายน้ำมันไหม ไม่เสียดาย แต่เจ็บใจแค่นี้ยังมาขโมยกันได้ อยากให้ตำรวจลากตัวมาให้เห็นหน้าหน่อย เหมือนจะรู้ว่าช่วงเวลาไหนผมไปทำอะไร หากตำรวจยังจับไม่ได้ คงต้องหาวิธีจับขโมยเอง น้ำมันก็แพง ข้าวของก็หายบ่อย วอนตำรวจช่วยตามลากคอไอ้หัวขโมยรายนี้มาดัดนิสัยให้ที ก่อนจะไปทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านคนอื่นอีก ”
ด้านนายนิรุธ พรมหมอก กำนันตำบลบ้านตาด บอกว่า ได้รับแจ้งจากลูกชาวบ้านที่บ้านสมวิไล ส่งคลิปมาให้ดูว่าเคยเห็นคนร้ายรายนี้มั้ย ในคลิปจะเห็นเข้าไปขโมยดูดเอาน้ำมัน ตรวจสอบทั้ง 6 หมู่บ้านแล้วไม่เคยเห็นหน้า คาดว่าจะเป็นคนในตำบลอื่นที่อยู่ใกล้เคียง ตอนนี้ได้แจ้งเตือนไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ระวังชายคนนี้ หากเจอแจ้งตำรวจจับทันที เพราะเจ้าทุกข์ไปแจ้งความที่สภ.ดงเย็นแล้ว ช่วงนี้ราคาน้ำมันแพงโจรเลยออกอาละวาดตระเวนขโมยน้ำมัน ต้องระวังให้ดี