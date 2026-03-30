นราธิวาส ตำรวจภูธรภาค9 เปิดรายชื่อเพิ่มเติม 2 คนร้านร่วมยิง สส.กมลศักดิ์ อยู่ระหว่างหลบหนี เร่งติดตามจับกุม รีบตามหา รถกระบะ – อาวุธปืน เอ็ม 16 ที่ใช้ก่อเหตุ เบื้องต้นยังไม่พบ

31 มี.ค. 69 – กรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงคราม ประกบรถยิงถล่มรถ นายกมลศักดิ์ ลีวาเทาธ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ใกล้หน้าบ้านพักใน อ.บาเจาะ จว. นราธิวาส หลังเดินทางกลับจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ติดตามและคนขับ ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย

กระทั่ง ตำรวจภูธรภาค 9 และ สภ.บาเจาะ ขออนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุ 4 ราย และร่วมกับทหาร จับกุมตัวผู้ต้องหา 2 คนได้แล้ว โดย 2 คนที่ถูกจับเป็นพ่อลูกกัน คนพ่อเคยรับราชการทหาร เป็นอดีตนาวิกโยธิน ยศเรือโท ถูกออกจากราชการ เนื่องจากประพฤติผิดวินัยร้ายแรง อยู่ระหว่างทำการสอบปากคำ พร้อมกับเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาอีก 2 รายที่ร่วมก่อเหตุดังกล่าว

ความคืบหน้า ล่าสุด ทราบชื่อ 2 ผู้ร่วมก่อเหตุยิง นายกมลศักดิ์ ที่ถูกออกหมาย พรก.ฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก 2 คน คือ นายอาลาวี อาแว อายุ 24 ปี ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และนายธนภัทร วัฒนภิญโญ อายุ 41 ปี หมู่ 7 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่า น่าจะกำลังหลบหนี หลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัว นายสมพร ลังเดช และนายยศกร ลังเดช 2 พ่อลูกในพื้นที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ไปก่อนหน้านี้

เบื้องต้นจากการเข้าตรวจค้นที่บ้านพักของของทั้ง 4 รายที่มีหมายตาม พรก. ฉุกเฉินในการก่อเหตุดังกล่าวนั้น เจ้าหน้าที่ ยังไม่พบรถยนต์กระบะและ และอาวุธปืน เอ็ม 16 ที่ใช้ก่อเหตุแต่อย่างใด

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