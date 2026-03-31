นำ 8 ตำรวจปทุมฯ อุ้มสามี-ภรรยา รีดทอง 2 บาท ส่งศาล พร้อมแจ้งข้อหาหนัก ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่ในอาการเครียด ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

31 มี.ค. 69 – เวลา 14.30 น. ที่ สภ.ธัญบุรี จากกรณีฉาววงการสีกากี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน 8 นาย ก่อเหตุบุกค้นบ้านและอุ้มสาวพีอาร์พร้อมสามีไปรีดทรัพย์เป็นทองคำหนัก 2 บาท จนนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกกล่าวหาทั้ง 8 นาย ได้เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.วิชาญ จันทศรี รอง ผกก.สอบสวน สภ.ธัญบุรี เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยมี พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พร้อม พ.ต.อ.หฤษฎ์ คำจุมพล ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี และ พ.ต.อ.จรินทร์ อธิษฐานนท์ ผกก.สภ.ธัญบุรี เข้าร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตนเอง

พล.ต.ต.พีรพล กล่าวว่า วันนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจทั้ง 8 นาย รวมถึงพลเรือนที่ร่วมก่อเหตุอีก 1 คน ในข้อหาหนัก ประกอบด้วย มาตรา 148, 149 เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจและจูงใจให้ผู้อื่นมอบทรัพย์สินให้ โทษจำคุก 5-20 ปี หรือสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต มาตรา 157 เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โทษจำคุก 1-10 ปี มาตรา 310, 337 กักขังหน่วงเหนี่ยวข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมกระทำตาม ข่มขู่กรรโชกทรัพย์ จำคุกไม่เกิน 5 ปี

ขณะนี้ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 8 นาย ออกจากราชการไว้ก่อน และได้นำตัวส่งศาลจังหวัดธัญบุรีแล้ว ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่ในอาการเครียด ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่นมัดตัว หากพบความผิดเพิ่มก็แจ้งข้อหาเพิ่มได้ ส่วนทองคำหนัก 2 บาทนั้น ขณะนี้ยังค้นหาไม่พบ

ส่วนประเด็นที่ผู้เสียหายไปออกรายการ โหนกระแส และระบุว่ามีรถยนต์ปริศนาขับไปวนเวียนหน้าบ้านนั้น พล.ต.ต.พีรพล ระบุว่า เพิ่งทราบเรื่อง แต่ได้ยืนยันกลางรายการไปแล้วว่า สามารถโทรศัพท์ติดต่อตนได้ตลอดเวลา เพื่อให้ความมั่นใจและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เสียหาย

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