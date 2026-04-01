คนร้ายบุกจับคนเฝ้าเครื่องจักร 2 คน มัดมือมัดเท้า ก่อนจุดไฟ เผารถงานก่อสร้าง เพลิงโหมลุกไหม้วอด 4 คัน เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ล่าตัวผู้ก่อเหตุ
วันที่ 1 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 23.30 น.ของวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้ายพร้อมอาวุธบุกวางเพลิงเครื่องจักรก่อสร้างถนนในพื้นที่บ้านฮาปา ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ส่งผลให้รถของผู้รับเหมาได้รับความเสียหายรวม 4 คัน ประกอบด้วย รถน้ำ รถแบคโฮ รถบด และรถเกรดดิน
ทั้งนี้ มีรายงานด้วยว่า ก่อนลงมือก่อเหตุ กลุ่มคนร้ายได้จับคนเฝ้าเครื่องจักรจำนวน 2 คน มัดมือมัดเท้าไว้ในจุดเกิดเหตุ เพื่อไม่ให้ขัดขวางการลงมือ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 คนปลอดภัย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมเร่งเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี รวมถึงตรวจสอบมูลเหตุจูงใจของการวางเพลิงในครั้งนี้อย่างละเอียด