รวบมือปืนยิงชายวัย 67 ปี หลังตามแกะรอยจากแชทไลน์ ที่ปลอมตัวเป็นลูกสาวคุยกับเมียตัวเอง หนีกบดานบ้านเพื่อนสมุทรปราการ ซูฮกตำรวจเก่ง หนีคดี 19 ปีโดนจับจนได้
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2569 พล.ต.ต.เกรียงไกร บุญซ้อน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ พ.ต.อ.กิตติสัณห์ ชะนะ รอง ผบก. ได้ทำการสอบสวน นายสถาพร หรือ เปิ้ล วัดวิเวก อายุ 45 ปี มือปืนที่ก่อเหตุ ยิงนายสมจิตร อายุ 67 ปี เสียชีวิตข้างบ่อน้ำริมทาง พื้นที่หมู่ 14 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้
โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายเปิ้ลได้ ขณะกำลังนั่งกินข้าวในร้านขายปลาสวยงาม ในพื้นที่บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นบ้านของนายวุธ ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ต้องหา ก่อนจะนำตัวนายเปิ้ล กลับมายังกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการสอบสวน นายสถาพร ให้การรับสารภาพว่า มีความขัดแย้งส่วนตัว กับผู้ตายเกี่ยวกับปัญหาเรื่องครอบครัว เมื่อเห็นผู้ตายมีอาการมึนเมา และจะเดินออกไปปัสสาวะขณะอยู่ในขบวนแห่นาค จึงกอดคอนายสมจิตรเดินแยกออกมาจากขบวน พร้อมจูงมือลูกสาวเดินออกมาด้วย เมื่อจังหวะที่นายสมจิตรกำลังจะปัสสาวะ หันหน้าไปทางบ่อน้ำ จึงชักอาวุธปืนที่เตรียมมายิงเข้าที่ศีรษะนายสมจิตร ก่อนจะจูงมือลูกสาวเดินกลับออกมา และนำอาวุธปืนไปฝากเพื่อนไว้ แล้วหลบหนีไปกบดานที่จังหวัดสมุทรปราการ
ด้าน ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ผู้ต้องหายังอยู่ในอาการมึนเมา และให้การวกวน โดยยอมรับว่าเสพยาเสพติด (ยาเค) มาก่อนหน้านี้ อีกทั้งยังพบสารเสพติดภายในที่พักขณะเข้าจับกุม อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด ต้องรอสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียด
ส่วนแนวทางการสืบสวนนั้น ตำรวจได้ตรวจสอบไลน์ของภรรยานายเปิ้ล แต่ไม่พบการพูดคุยระหว่างนายเปิ้ลและภรรยา มีเพียงไลน์ของลูกสาวนายเปิ้ล ที่พูดคุยกับภรรยา (นายเปิ้ลปลอมไลน์ใช้รูปลูกสาว) มีการพูดคุยกัน ส่งรูปลูกสาวไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งตำรวจสงสัยว่าแม่ส่งรูปลูก ให้ลูกสาวทำไม ทั้งๆ ที่อยู่ด้วยกัน ลักษณะคล้ายส่งให้ดูความเคลื่อนไหวของลูกสาว ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน (ส่งให้นายเปิ้ลดูให้หายคิดถึง)
ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเลื่อนข้อความ ไปเจอข้อความเลขพัสดุที่ไลน์ของลูกสาว ส่งให้แม่ และที่อยู่แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจจึงตามแกะรอยทราบว่าที่อยู่นี้เป็นร้านขายปลา ซึ่งเป็นของนายวุธ เพื่อนสนิทของนายเปิ้ล จึงส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าว ก่อนจะเจอตัวนายเปิ้ลในที่สุด
ทั้งนี้ผู้ต้องหาปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เนื่องจากผู้ตายมีศักดิ์เป็นตา และเกรงกระทบกระเทือนจิตใจญาติทั้งสอง ฝ่ายรวมถึงลูกสาว โดยในคืนนี้ตำรวจ สภ.ดอนฉิมพลี จะมาคุมตัวไปยังพื้นที่เกิดเหตุ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมเตรียมขยายผลดำเนินคดีเพิ่มเติมหากพบความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม นายเปิ้ลผู้ต้องหา เคยหลบหนีคดีฆ่าคนตายในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี ตั้งแต่ปี50 หลังใช้อาวุธปืนขนาด .45 จ่อยิง นายอุเทน เลาะเนาะ คู่กรณีที่บริเวณศีรษะ เสียชีวิตคาที่ปมเหตุมาจากเรื่องที่ดิน เหตุเกิดที่ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม และขอประกันตัวในชั้นศาล แต่กลับหลบหนีไม่ยอมมาฟังคำพิพากษา ศาลตัดสินให้ประหารชีวิต แต่มีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิต ในปี65
ทั้งนี้หลังถูกจับกุมในครั้งนี้นายเปิ้ล ยังกล่าวชื่นชมตำรวจแปดริ้วว่าเก่งมาก ไม่คิดว่าจะจับตนเองได้ และการก่อเหตุในครั้งนี้ คิดว่าจะหลบหนีได้อีกครั้ง แต่สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมได้สำเร็จ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง