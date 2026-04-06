เปิดอีกมุม สองตายาย เศร้าเผยปม ไร้ที่อยู่ ถูกลูกทิ้ง ขอเห็นหน้าครั้งสุดท้าย ด้านจนท.วอนลูกๆ ติดต่อกลับ หาทางออกร่วมกัน เพื่อมนุษยธรรม
วันที่ 6 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าว จ.อุดรธานี รายงานความคืบหน้าจากเหตุการณ์ นางมะลิวัลย์ แก้วแสน อายุ 65 ปี และนายทวีป ไกยราช อายุ 67 ปี สามีและภรรยา ที่เดินทางจาก จ.ลพบุรี เพื่อหวังมาพึ่งพิงลูกชายและลูกสาวที่ จ.อุดรธานี แต่กลับถูกทอดทิ้งให้นอนค้างคืนอยู่ที่ บขส. แห่งที่ 2 จนกลายเป็นภาพที่สร้างความหดหู่แก่ผู้พบเห็น
โดยนางมะลิวัลย์ป่วยอัมพาตต้องนั่งรถเข็นด้วย เมื่อมาถึงได้โทรหาลูกสาว แต่ลูกสาวบอกว่าอยู่หอพักห้องแคบ จึงไม่สะดวก จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลย ส่วนลูกชายก็ตัดสายทิ้งหลังเจ้าหน้าที่โทรหา ทางตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี จึงประสานส่งตัวทั้งคู่เข้าพักพิงชั่วคราว ณ ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดอุดรธานี
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังศูนย์คุ้มครองฯ เพื่อติดตามอาการของตายายทั้งสองคน พบว่าทั้งคู่ยังมีอาการโศกเศร้าและเฝ้ารอคอยการติดต่อกลับจากลูกอย่างมีความหวัง
นางมะลิวัลย์ กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือและหยดน้ำตาว่า “แม่อยากเห็นหน้าลูก แวะมาหาแม่หน่อย ก่อนตายขอเห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายก็พอ ชีวิตนี้แม่ไม่ขออะไรแล้ว ขอแค่ได้เห็นหน้าลูกก็พอ”
ด้านนายประทีป เปิดเผยถึงสาเหตุที่อาจทำให้ลูกๆ ตัดขาดความสัมพันธ์ โดยยอมรับว่าในอดีตมีเหตุการณ์ที่อาจสร้างรอยร้าวในใจลูก เมื่อปีที่แล้วทะเลาะกับลูกชาย และด่าลูกชายอย่างรุนแรง ส่วนลูกสาวจำได้ว่าตอนยังเรียนประถม เคยลงโทษด้วยการตีอย่างหนัก จากนั้นลูกสาวก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสียตัวเองเรียนจนจบ ทำให้ไม่มีความสนิทสนมกับพ่อแม่เท่าที่ควร
นายประทีป กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ภรรยาได้นำที่ดินของแม่ขณะยังไม่เสียชีวิตไปขายได้เงินมาล้านกว่าบาท เพื่อลงทุนทำรถโดยสารสายอุดรฯ-ชุมแพ แต่กลับขาดทุนจนที่ดินถูกยึด ทำให้ญาติพี่น้องทาง อ.ชุมแพ โกรธเคืองและไม่ยอมรับ จนทำให้พวกตนไม่มีที่ไป
ด้าน น.ส.พิชญ์นรินทร์ จันทร์อมรสิริ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือว่า เมื่อเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อลูกทั้ง 2 คนอย่างสุดความสามารถแต่ยังไม่เป็นผล เพราะลูกสาวโทรไปแต่ไม่รับสาย ส่วนลูกชายรับสายแต่กดตัดทิ้งทันที
“เราอยากพูดคุยกับลูกๆ เพื่อหาทางออกร่วมกันว่าพอจะดูแลพ่อแม่ได้หรือไม่ หากไม่ไหวจริงๆ ทางศูนย์ฯ จะมีขั้นตอนการช่วยเหลือในลำดับถัดไป แต่ตอนนี้อยากให้ลูกชายและลูกสาวติดต่อกลับมาที่ศูนย์ฯ โดยด่วน เพื่อมาพูดคุยกับคุณตาคุณยายก่อน เพื่อมนุษยธรรมและหาทางออกให้กับบั้นปลายชีวิตของตายายคู่นี้” ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวทิ้งท้าย