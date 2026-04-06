สุดเซ็ง เจ้าของร้านขายเสื้อร้อง ถูกสาวใหญ่ขโมยเสื้อลายดอก ใส่เล่นสงกรานต์ เผยเจอฉกดื้อๆกลางวันแสกๆ ก่อนหน้านี้โดนไป 2 ครั้งนี้อีก 3 คาดไม่มีเงิน เพราะน้ำมันแพงค่าแรงต่ำ
วันที่ 6 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของร้านจำหน่ายเสื้อลายดอก ในเขตเทศบาลพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ว่ามีคนแอบเข้ามาขโมยเสื้อลายดอก ภายในร้านไปหลายตัว อยากจะเอามาเป็นอุทธาหรณ์ และแจ้งเตือนร้านค้าให้ระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจขาลงในตอนนี้
นางศิริพร เมินไธสง อายุ 51 ปี เจ้าของร้านพรแฟชั่น ตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐาน เป็นภาพหญิงอายุประมาณ 55-60 ปี เข้ามาเลือกเสื้อลายดอกที่แขวนโชว์ไว้อยู่หน้าร้าน พอเลือกได้ประมาณ 3 ตัวได้เดินออกจากร้านไปทันทีโดยไม่เข้ามาจ่ายเงิน
นางศิริพร เล่าว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นตอนช่วงเช้าของวันที่ 5 เม.ย. ตอนนั้นตนนั่งอยู่ในร้านเหมือนปกติทุกวัน ถ้ามีลูกค้าเลือกเอาเสื้อก็จะเดินเอาเงินไปจ่ายภายในร้าน แต่รายนี้เอะใจเพราะเห็นเข้ามาเลือกแล้วหายตัวไป
จึงเดินออกมาดูพบว่าไม้แขวนเสื้อว่างเปล่า 3 อัน และคิดว่าคนที่เข้ามาเลือกเสื้อเป็นคนเอาไปอย่างแน่นอน จึงเข้าไปดูกล้องวงจรปิดพบว่าใช่จริง ในเวลาต่อมามีเพื่อนบ้านมาแจ้งว่าหญิงคนดังกล่าวขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบพ่วงข้างจอดอยู่ตรงข้ามร้าน หลังจากนั้นได้เดินออกไปขึ้นรถแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็ว
นางศิริพร เล่าอีกว่า ที่ผ่านมาเคยมีไม้แขวนเสื้อว่างมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เอะใจ พอมาถึงเวลานี้เชื่อได้ว่ามีคนมาขโมยอย่างแน่นอน และคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันมาขโมยจนย่ามใจ
ส่วนตัวมองว่าหญิงคนที่มาขโมยเสื้อลายดอก น่าจะเอาไปใส่เองและแบ่งให้คนใกล้ชิดใส่เพราะเลือกเอาแบบผู้หญิงล้วน ส่วนสาเหตุที่มาขโมยเอาเพราะคงไม่มีเงินซื้อตามสภาพเศรษฐกิจ “น้ำมันแพง ค่าแรงต่ำ” ส่วนหนึ่งเห็นใจจริงแล้วถ้ามาขอดีๆก็จะให้หากบอกเหตุผลที่พอรับฟังได้