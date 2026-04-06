ตร.เปิดแผน ลอบสังหาร สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ทำกันเป็นขั้นตอน แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ตัวละครสำคัญ ยังปฏิเสธ ทำให้สาวไม่ถึงตัวผู้บงการ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 เม.ย.2569 ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศปก.ตร.สน. จังหวัดยะลา จัดแถลงข่าวคดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 ในฐานะ ผบ.กกล.ตร.จชต. พร้อมด้วย นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. และ พล.ต.เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการ กอ.รมน. ภาค 4 สน.
สิ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เริ่มงาน คือการขาดหายไปของระดับ “แม่ทัพ” ทั้งในส่วนการปกครองและความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็น แม่ทัพภาคที่ 4, ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (พื้นที่เกิดเหตุและในฐานนะ ผอ.กอ.รมน.นราธิวาส) และ เลขาธิการ ศอ.บต. ซึ่งน้ำหนักของการแถลงข่าวในครั้งนี้ ถือเป็นการแถลง “ภาพรวม” มากกว่าการปิดคดีสะเทือนขวัญที่ประชาชนเฝ้าติดตาม
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีลอบสังหาร นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ว่า พนักงานสอบสวนไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้ง ทั้งเรื่องบทบาทความเป็นนักการเมือง พฤติการณ์การเป็นทนายความที่เคยให้ความช่วยเหลือทางคดี หรือแม้แต่เรื่องส่วนตัว
“ถ้าจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับความเป็นนักการเมือง มันก็ตอบลำบาก แต่ทั้งหมดอยู่ที่พยานหลักฐานสนับสนุน เรายืนยันว่ามูลฐานความผิดพยายามฆ่านั้นมีหมายจับชัดเจน แต่ที่เหนือจากนั้น (ผู้บงการ) ยังอยู่ในกระบวนการ เพราะผู้ต้องหายังไม่ให้การในวันนี้ ขอเวลาข้อเท็จจริงปรากฏอีกนิด” ผบช.ภ.9 ระบุ
ด้าน พล.ต.ต.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผบก.สส.จชต. เปิดเผยรายละเอียดเส้นทางการสืบสวนที่นำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหา 5 ราย และการขยายผลถึงเบื้องหลังการวางแผนอย่างเป็นระบบ
จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุมีการวางแผนเป็นขั้นตอน โดยแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน ตั้งแต่ส่วนการเฝ้าจุด การจัดหาอาวุธ และการทำลายหลักฐาน ทีมดูต้นทางไปเฝ้าเป้าหมายที่สนามบิน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. โดยสันนิษฐานว่า สส. จะเดินทางกลับพื้นที่ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ เมื่อพบเป้าหมายจึงส่งสัญญาณให้ทีมสะกดรอยติดตามรถของ สส. กลับมาจนถึงพื้นที่เป้าหมาย
ทีมยิงจอดรถรออยู่ที่บริเวณหน้าบ้าน ห่างออกไปประมาณ 3-4 กิโลเมตร เมื่อรถของ สส. เดินทางมาถึง ทีมคนร้ายได้ขับรถแซงและวนกลับมาดูอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจ ก่อนจะสลับตัวให้ “คนขับรถที่ดูต้นทางจากหาดใหญ่” มารับหน้าที่ขับรถให้กับมือปืนเพื่อทำการลอบยิง
หลังก่อเหตุ กลุ่มคนร้ายได้นำรถที่ใช้ในการกระทำความผิดไปทิ้งไว้ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ก่อนจะมีการรื้อชิ้นส่วนรถ (ชำแหละ) เพื่อหวังทำลายหลักฐานไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามได้
พล.ต.ต.ชุมพล ยืนยันว่า แม้ผู้ต้องหาบางรายจะยังให้การปฏิเสธ แต่ชุดสืบสวนมีหลักฐานที่แน่นหนามาก โดยเฉพาะการเชื่อมโยงพยานหลักฐาน กล้องวงจรปิด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่สนามบินไปจนถึงจุดทิ้งรถ อาวุธปืน ตรวจยึดปืนที่ใช้ก่อเหตุและปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุ ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นกระบอกเดียวกัน พยานวัตถุ การพิสูจน์ทราบซากรถที่ถูกชำแหละในพื้นที่ อ.ตากใบ
“หลักฐานพวกนี้ยืนยันได้ว่าคนกลุ่มนี้กระทำความผิด หลักฐานแน่นหนา 100% ” พล.ต.ต.ชุมพล ระบุ
สำหรับการออกหมายจับผู้ต้องหา 5 ราย ปัจจุบันควบคุมตัวได้แล้ว 3 ราย และอยู่ระหว่างหลบหนีอีก 2 ราย (รวมมือปืน) โดยตัวละครสำคัญที่เจ้าหน้าที่จับตาคือ นายสมพร รังเดช ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ประสานงานและจัดหาอาวุธปืน
จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่า นายสมพร เคยถูกดำเนินคดีเมื่อปี 2557 ในข้อหาจ้างวานฆ่าผู้อื่นอำพรางศพในพื้นที่รังสิต แต่ในคดีดังกล่าวศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในคดีลอบยิง สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ครั้งนี้ นายสมพรยังคงให้การปฏิเสธ ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า “ผู้บงการ” ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ คือใคร
ประเด็นที่น่าสนใจและถูกตั้งคำถามอย่างมาก คือ “รถยนต์” ที่ใช้ในการก่อเหตุ ซึ่งมีรายงานว่าเป็นรถที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานความมั่นคง พล.ต.ต.ชุมพล ชี้แจงว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหามีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ และมักจะยืมรถไปใช้เป็นประจำ
“จากการสืบสวน รถที่เอามาใช้ พยานหลักฐานยังไม่มีการยืนยันว่าคนที่ให้มานั้นรู้เห็นเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของระเบียบการเบิกจ่ายรถและความผิดพลาดในการควบคุมดูแลพยานวัตถุหรือทรัพย์สินของทางราชการ เป็นหน้าที่ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ที่จะต้องไปดำเนินการตรวจสอบภายในต่อไป
ขณะที่ พล.ต.เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดหน่วยงานความมั่นคง นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการกระทำความผิดว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนอย่างเร่งด่วน โดยทางกองทัพมีจุดยืนชัดเจนในการดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย
แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบนโยบายและสั่งการเพิ่มเติมในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด คือ “การไม่ปกป้องผู้กระทำความผิด” และพร้อมให้ความร่วมมือกับกลไกตรวจสอบตามกฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน
“ขอให้มั่นใจในการดำเนินการต่อผู้กระทำความผิด เพราะโดยปกติหากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิด จะต้องถูกดำเนินการทั้งคดีอาญาและวินัยควบคู่กันไป โดยในส่วนของคดีอาญานั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อลงโทษตามกฎหมาย” เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. กล่าว
สำหรับประเด็นการนำรถราชการไปใช้นั้น พล.ต.เฉลิมพงค์ ชี้แจงว่า มีระเบียบกำกับชัดเจน ความผิดทางกฎหมาย การนำรถไปก่อเหตุถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ระเบียบการใช้รถ มีข้อบังคับชัดเจนเรื่องการขออนุญาต และต้องมีใบอนุญาตใช้รถตามลำดับชั้น
“กรณีนี้ยังไงก็ผิดแน่นอน เพราะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการใช้รถของทางราชการที่มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้ว”
เมื่อถามถึงสาเหตุที่ทำให้รถราชการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด พล.ต.เฉลิมพงค์ ยอมรับว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นเรื่องของ “ความสัมพันธ์ส่วนตัว” โดยผู้ก่อเหตุอาศัยความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลรถ
“ข้อมูลจากการสอบสวนพบว่ามีช่องว่างเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นเพื่อนสนิทกัน มีการเข้าออกพื้นที่เป็นประจำ จนเกิดความไว้วางใจและขอยืมรถกันไป แต่ในครั้งนี้กลับมีการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการก่อเหตุ ซึ่งทางหน่วยงานจะนำกรณีนี้มาเป็นบทเรียนเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มมาตรการกวดขันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เข้มงวดมากกว่าเดิม” พล.ต.เฉลิมพงค์ กล่าวทิ้งท้าย