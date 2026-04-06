เปิดใจนักร้องสาวรถแห่! ช็อกถูก พระอุปัชฌาย์ ตบหัวกลางวงล้อมนาค ยันโดนจริงจนมึน ไม่ใช่หยอกล้อ เผยเสียใจรับงานมานาน ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ ลั่น “หนูทำผิดอะไร” หลังพระอ้างตบไม่แรง

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังที่ทำการวงดนตรีรถแห่ในพื้นที่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เพื่อพูดคุยกับนักร้องสาว ผู้เสียหาย จากกรณีคลิปไวรัล “พระอุปัชฌาย์ตบหัวนักร้อง” ขณะแห่นาครอบโบสถ์

นักร้องสาว เปิดใจว่า ขณะที่ขบวนวนถึงรอบที่ 2 และตนกำลังเตรียมจะร้องเพลง จู่ๆ ถูกมือปริศนาตบเข้าที่ท้ายทอยอย่างแรง จนรู้สึกเจ็บและมึนศีรษะ เมื่อหันกลับไปดู ด้วยความตกใจก็ต้องช็อกซ้ำ เมื่อพบว่าผู้ที่ลงมือคือ พระ ในคราบพระอุปัชฌาย์ที่กำลังตะคอกใส่ด้วยถ้อยคำไม่สุภาพสั่งให้ “เดินเร็วๆ”

นักร้องสาว ยืนยันว่า น้ำหนักมือที่โดนนั้น ไม่ใช่การหยอกล้อ ตามที่พระรูปดังกล่าวอ้างภายหลัง แต่เป็นการตบแบบจริงจัง ประกอบกับสีหน้าของพระที่มีความโกรธเคืองชัดเจน ซึ่งตนรู้สึกเสียใจและสะเทือนใจเป็นอย่างมาก เพราะตลอดอาชีพนักร้องไม่เคยเจอเหตุการณ์คุกคามเช่นนี้มาก่อน จากการถูกทำร้ายร่างกายจากผู้ที่ครองสมณเพศ ซึ่งควรเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา ทั้งที่ตนก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ไม่ได้แสดงกิริยาหยาบคาย หรือทำอะไรผิดวินัยของงานบุญแม้แต่น้อย

นักร้องสาว เปิดใจว่า แม้ภายหลังจะมีการเผชิญหน้าและพระรูปดังกล่าวจะยอมรับว่าตบจริง แต่กลับอ้างว่าทำไม่แรง ซึ่งขัดกับความรู้สึกของตนและสายตาของผู้เห็นเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุอีกกว่า 3 ราย จึงตัดสินใจดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและอาชีพนักดนตรี หวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียน ไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่วัดและต่อสตรีเพศ ไม่ว่าผู้กระทำจะเป็นใครก็ตาม

 

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