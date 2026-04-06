รวบแล้ว! โชเฟอร์รถตู้หื่น ฉุดนักท่องเที่ยวสาวยูเครนวัย 20 ขึ้นรถ ก่อนก่อเหตุขืนใจริมถนนบายพาสภูเก็ต หลังตำรวจไล่กล้องวงจรปิด
จากกรณีนักท่องเที่ยวหญิงชาวยูเครน แจ้งความว่าถูกชายไทยไม่ทราบชื่อ ก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเรา หลังถูกหนุ่มรถตู้ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ก่อนก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ ภายในรถ ก่อนนำไปส่งบริเวณบ้านพักในพื้นที่กมลา ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดใน 16.30 น.วันที่ 6 เม.ย2569 พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายก่อเหตุ จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้
ทราบชื่อคือนายสุกัลย์ อายุ 42 ปี ชาวตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นคนขับรถตู้ ทะเบียน ป้ายเหลือง 31-5991 ภูเก็ต สอบสวนทราบว่า คนร้ายก่อเหตุภายในรถตู้ บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ถนนบายพาส) ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำนายสุกัลย์คนขับรถตู้ ก่อนควบคุมตัว ส่ง พ.ต.ท.อุดม เพ็ชรรัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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