รวบแล้ว! โชเฟอร์รถตู้หื่น ฉุดนักท่องเที่ยวสาวยูเครนวัย 20 ขึ้นรถ ก่อนก่อเหตุขืนใจริมถนนบายพาสภูเก็ต หลังตำรวจไล่กล้องวงจรปิด

จากกรณีนักท่องเที่ยวหญิงชาวยูเครน แจ้งความว่าถูกชายไทยไม่ทราบชื่อ ก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเรา หลังถูกหนุ่มรถตู้ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ก่อนก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ ภายในรถ ก่อนนำไปส่งบริเวณบ้านพักในพื้นที่กมลา ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดใน 16.30 น.วันที่ 6 เม.ย2569 พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายก่อเหตุ จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้

ทราบชื่อคือนายสุกัลย์ อายุ 42 ปี ชาวตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นคนขับรถตู้ ทะเบียน ป้ายเหลือง 31-5991 ภูเก็ต สอบสวนทราบว่า คนร้ายก่อเหตุภายในรถตู้ บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ถนนบายพาส) ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำนายสุกัลย์คนขับรถตู้ ก่อนควบคุมตัว ส่ง พ.ต.ท.อุดม เพ็ชรรัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
3

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ดวงช่วงนี้แปลกๆ ทำดีกลับได้ผลร้าย เหมือนแกว่งเท้าหาเสี้ยน
4

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
5

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
6

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
7

เจ้าอาวาสคบหญิงซ้อนถึง 3 คน พระลูกวัดได้ยินทะเลาะสนั่นกุฏิ อาละวาดเดือด ก่อนหลวงพี่ล่องหน
8

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
9

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
10

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569