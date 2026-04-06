รวบแล้ว 4 ชายฉกรรจ์ ยกพวก บุกกดกริ่งหน้าบ้าน คนร้องเรียนสถานบันเทิง เสียงดัง ยังให้การปฏิเสธ ตร.พร้อมฝ่ายปกครอง ตรวจร้าน พบขออนุญาตถูกต้อง

วันที่ 6 เม.ย.69 พ.ต.อ.สถิตชัย นิตยวัน ผกก.สภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาที่ไปกดกริ่งหน้าบ้านประชาชนที่ร้องเรียนเรื่องสถานบันเทิง มีคลิปวงจรปิดจับภาพไว้ได้ และกลายเป็นข่าวดังในโลกออนไลน์ เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธ

สำหรับคดีดังกล่าว ผู้เสียหาย เป็นชายไทย อายุ 33 ปี เข้าแจ้งความต่อสภ.สันทรายว่า เมื่อช่วงวันที่ 2 เม.ย. มีชายฉกรรจ์นับ 10 มายืนที่หน้าบ้าน พร้อมสอบถามว่าตนรู้เรื่องร้องเรียนสถานบันเทิงหรือไม่ เมื่อดูวงจรปิดพบกลุ่มบุคคลดังกล่าว มายืนที่หน้าบ้านแล้วกดกริ่งเรียก 4-5 ครั้ง พร้อมใช้มือถือถ่ายภาพจยย. รถยนต์ ก่อนจะเดินทางกลับไป

ทั้งนี้ผู้เสียหาย เคยร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม เมื่อต.ค.68 ว่า ร้านอาหารใกล้บ้านส่งเสียงดัง และต่อมาก็เจอเหตุคุกคามแบบนี้ จนรู้สึกหวั่นใจ กลัวจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไม่กล้าจะอยู่บ้านพัก จึงมาแจ้งความต่อสภ.สันทราย

เบื้องต้นตำรวจได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเรียกฝ่ายปกครอง เจ้าของร้านอาหารมาตกลงเจรจากันในวันพรุ่งนี้ (7 เม.ย.) หากพบว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องในการไปกดกริ่งหน้าบ้าน ก็จะดำเนินการทางวินัยทันที

โดยในช่วงเย็นที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าว พบว่ามีใบจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถขายยาสูบและสุราได้ อีกทั้งยังมีการติดตั้งกระจกกันเสียง เมื่อตรวจสอบเครื่องวัดเสียงดัง ก็ไม่เกิน 90 เดซิเบล และนอกร้านก็ไม่เกิน 10 เดซิเบล

อย่างไรก็ดีผู้ต้องหาที่ถูกคุมตัวและเกี่ยวข้องกับการบุกไปกดกริ่งจำนวน 4 คนที่โดนจับนั้น จะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันก่อความเดือดร้อนรำคาญ และร่วมกันกระทำการด้วยประการใดๆ ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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