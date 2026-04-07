สุดสลด คุณยาย วัย 90 ปี บ่นกับลูกสาว “ร้อนจนจะไม่ไหวแล้ว” ก่อนขอตัวเข้าไปนอนพัก ตามเข้าไปดูอีกครั้งพบเสียชีวิตแล้ว เผย อุณหภูมิพุ่ง 44 องศา
วันที่ 7 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.30 น.ของวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา เกิดเหตุสลด คุณยายบุญช่วย อายุ 90 ปี นอนเสียชีวิตภายในบ้านปูนชั้นเดียว ในพื้นที่ ม.5 บ้านหนองสะแก ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ หลังจากบ่นกับลูกสาวว่า วันนี้ทำไมอากาศร้อนจัง ก่อนจะล้มตัวลงนอนแล้วก็สิ้นใจ
ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตเป็นผู้พิการทางสายตา และครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน ที่บ้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ ลูกสาวทำได้แค่เปิดพัดลมเพื่อช่วยคลายร้อนให้กับคุณยาย อย่างไรก็ตามครอบครัวไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต และเตรียมประกอบพิธีฌาปนกิจในวันที่ 8 เม.ย.นี้
จากการสอบถาม นางชิงโชค ลูกสาวของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ปกติจะคอยดูแลเรื่องน้ำดื่มและการอาบน้ำให้แม่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อน โดยก่อนเกิดเหตุแม่ได้บ่นว่า “ร้อนมาก ร้อนจนจะไม่ไหวแล้ว” ก่อนจะขอนอนพักตามปกติ กระทั่งเมื่อเข้าไปดูอีกครั้งกลับพบว่าเสียชีวิตแล้ว
ด้าน ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมให้ข้อมูลว่า วันนี้อากาศร้อนมากจริง ๆ โดยเฉพาะช่วงบ่าย เปิดพัดลมก็ไม่รู้สึกเย็นเลย จึงเปิดโทรศัพท์ดู เขาบอกอุณหภูมิสูงถึง 44 องศาเซลเซียส จากที่ก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายก็จะอยู่ 40-41 องศาเซลเซียส
ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุทนสภาพอากาศที่ร้อนจัดไม่ไหว เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีแค่พัดลม ไม่มีเงินที่จะติดเครื่องปรับอากาศ
เช็กสภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ร้อนจัด ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์ให้กับประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนรุนแรงในขณะนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรจะดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เช่น การอาบน้ำ หรืออยู่ในสถานที่อากาศถ่ายทะสะดวก