หนุ่มวัย32 กระหน่ำแทง แฟนหนุ่มเปลือยกายเสียชีวิตบนเตียงนอน พบมือขวาถูกใส่กุญแจมือ ด้าน ผู้ก่อเหตุ ยืนรอมอบตัว เผยนาทีเกิดเหตุ

เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 7 เม.ย.2569 พ.ต.ท.ประยุทธ์ พึ่งเคหา รองผกก.(สอบสวน) สน. ลำผักชี รับแจ้งเหตุชายถูกแทงเสียชีวิต ภายในบ้านหลังหนึ่ง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมสายตรวจ สน.ลำผักชี

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น พบ นายอานนท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ผู้ก่อเหตุยืนอยู่บริเวณดังกล่าว ภายในห้องบนเตียงนอนชั้น 1 พบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายชัยชาญ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี สภาพศพนอนเปลือยกายใส่กุญแจมืออยู่ด้านขวามือ ถูกแทงที่หน้าอกกับใต้ราวนมเสียชีวิต และพบอาวุธมีดปลายแหลมตกอยู่

กระหน่ำแทง

หนุ่มวัย32 กระหน่ำแทง แฟนหนุ่มเปลือยกายเสียชีวิตบนเตียงนอน พบมือขวาถูกใส่กุญแจมือ ด้าน ผู้ก่อเหตุ ยืนรอมอบตัว เผยนาทีเกิดเหตุ

จากการสอบสวน นายอานนท์ ให้การว่า ตนได้มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับผู้เสียชีวิต มีความสัมพันธ์เป็นแฟนกัน ยอมรับว่าระหว่างก่อเหตุตนได้ใส่กุญแจมือผู้เสียชีวิต แล้วได้ใช้อาวุธมีด แทงผู้เสียชีวิตบริเวณหน้าอกด้านซ้าย จนผู้เสียชีวิตได้นิ่งสงบไป

กระหน่ำแทง

และตนจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยืนมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณหน้าบ้านหลังเกิดเหตุ โดยตรวจสอบเพิ่มเติมผู้ก่อเหตุมีอาการเป็นโรคซึมเศร้า

นายอานนท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ผู้ก่อเหตุ

นอกจากนี้ สอบสวนเพิ่มเติมทราบว่า เกิดมีปากเสียงเรื่องผู้ตายอาจมีคนอื่น จึงลงมือก่อเหตุดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาฆ่าผู้อื่น พร้อมประสานแพทย์นิติเวชทำการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุผู้เสียชีวิตต่อไป

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