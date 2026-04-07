สลด สาวขับ 10 ล้อ พุ่งชนจักรยานข้ามถนน เสียชีวิต เผย คำให้การ อ้างผู้ตายเข็นจักรยานพุ่งออกมาจากเกาะกลางถนน ทำให้เบรกไม่ทัน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 เม.ย.2569 พนักงานสอบสวน สภ.บางปู รับแจ้งเหตุรถบรรทุกชนกับรถจักรยาน บริเวณถนนสุขุมวิท หน้าสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู

ที่เกิดเหตุเป็นช่วงถนนที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยเปิดช่องทางขวาให้รถวิ่งสวนกันชั่วคราว บริเวณช่องทางด้านซ้ายพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายสุชาติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี สภาพศพนอนคว่ำทับรถจักรยาน มีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณศีรษะและตามร่างกายหลายแห่ง ใกล้กันพบรถบรรทุก 10 ล้อ จอดอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้าย สภาพด้านหน้ารถเสียหาย

10 ล้อ

สลด สาวขับ 10 ล้อ พุ่งชนจักรยานข้ามถนน เสียชีวิต เผย คำให้การ อ้างผู้ตายเข็นจักรยานพุ่งออกมาจากเกาะกลางถนน ทำให้เบรกไม่ทัน

จากการสอบถาม นางนิชากร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี คนขับรถบรรทุก ให้การว่า ขณะขับรถมุ่งหน้าเข้าปากน้ำ ถึงจุดเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้เข็นรถจักรยานพยายามข้ามถนน ก่อนจะพุ่งออกมาจากเกาะกลางถนนอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันระวัง ตนพยายามเหยียบเบรกแล้วแต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน จึงพุ่งชนเข้าอย่างแรง

10 ล้อ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมเชิญตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป

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