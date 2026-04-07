สลด สาวขับ 10 ล้อ พุ่งชนจักรยานข้ามถนน เสียชีวิต เผย คำให้การ อ้างผู้ตายเข็นจักรยานพุ่งออกมาจากเกาะกลางถนน ทำให้เบรกไม่ทัน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 เม.ย.2569 พนักงานสอบสวน สภ.บางปู รับแจ้งเหตุรถบรรทุกชนกับรถจักรยาน บริเวณถนนสุขุมวิท หน้าสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นช่วงถนนที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยเปิดช่องทางขวาให้รถวิ่งสวนกันชั่วคราว บริเวณช่องทางด้านซ้ายพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายสุชาติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี สภาพศพนอนคว่ำทับรถจักรยาน มีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณศีรษะและตามร่างกายหลายแห่ง ใกล้กันพบรถบรรทุก 10 ล้อ จอดอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้าย สภาพด้านหน้ารถเสียหาย
จากการสอบถาม นางนิชากร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี คนขับรถบรรทุก ให้การว่า ขณะขับรถมุ่งหน้าเข้าปากน้ำ ถึงจุดเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้เข็นรถจักรยานพยายามข้ามถนน ก่อนจะพุ่งออกมาจากเกาะกลางถนนอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันระวัง ตนพยายามเหยียบเบรกแล้วแต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน จึงพุ่งชนเข้าอย่างแรง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมเชิญตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป