เพชรบุรี สิ้นศิลปินเพลง เมืองเพชร “โส อานนท์” นักร้อง นักแต่งเพลง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ วัย 65 ปี ที่บ้านพักด้วยโรคมะเร็ง ครอบครัว จัดพิธีบำเพ็ญกุศล วัดประดิษฐ์วนาราม รดน้ำศพ เย็นวันนี้
7 เมษายน 2569 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับแจ้งข่าว การจากไปของศิลปินนักร้อง นักแต่งเพลงเมืองเพชร นายอานนท์ โถสกุล หรือ “โส อานนท์” หลังจากเข้ารับการรักษาตัวจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ เป็นระยะเวลาหลายเดือน
ภายหลังจากตรวจพบว่า เป็นโรคมะเร็งเมื่อปี พ.ศ. 2568 จึงได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี อย่างต่อเนื่อง ก่อนจะกลับมาพักฟื้นที่บ้านพักอาศัย และจากไปอย่างสงบ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 เมษายน 2569 ด้วยอายุ 65 ปี
สำหรับ ประวัติ “โส อานนท์” ศิลปินเมืองเพชรฯ เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2503 เกิดและเติบโตในครอบครัวละครชาตรี เป็นศิลปินนักร้อง-นักแต่งเพลง ผู้ประพันธ์เพลงด้านส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าของบทเพลงดัง อย่างเช่น “เด็ดดอกชะโอน” บอกเล่าเรื่องราวกีฬาวัวลาน กีฬาพื้นบ้านของคนเมืองเพชรบุรี บทเพลง “รู้เรื่อง” กล่าวถึงภาษาถิ่นเมืองเพชรบุรี
“โส อานนท์” ได้รับรางวัล ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2553
ได้รับ “เข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย” ประจำปี 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
นอกจากนี้ โส อานนท์ ยังเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน กลุ่มเพื่อนรักจักรยาน บ้านพี่โสอานนท์ ทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์โบราณสถาน วัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมถากถางต้นไม้วัชพืชที่ขึ้นปกคลุมโบราณสถาน
อาทิ วัดท่าช้าง (วัดร้าง) ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด ร่วมกับชุมชนพัฒนาให้เป็นสถานที่ที่สวยงาม ให้คนเข้ามากราบไหว้ และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ทั้งนี้ ครอบครัวโถสกุล กำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ “โส อานนท์” ณ วัดประดิษฐ์วนาราม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยประกอบพิธีรดน้ำศพ ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น.