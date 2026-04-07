อดีตข้าราชการวัยเกษียณ โดนแก๊งสแกมเมอร์ลวงชวนลงทุนเงินหมดเกลี้ยงบัญชี พอไปขอยืมเงินเพื่อนสนิท แต่โดนเตือนก็ไม่เชื่อ ก่อน รอง ผบก.ภ.นคร เข้าเจรจาถึงกับช็อก เพราะเพิ่งรู้ตัว
วันที่ 7 เม.ย. 2569 ที่ จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.สุทัศน์ สงสยม รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ พ.ต.ท.นรากร เอียดช่วย รอง ผกก.ป.สภ.เมือง เข้าเจรจากับอดีตข้าราชการบำนาญคนหนึ่ง อายุกว่า 70 ปี
หลังจากเพื่อนของข้าราชการบำนาญรายนี้ได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากรองผู้บังคับการให้ช่วยเจรจา และชี้ให้เห็นว่าถูกแก็งสแกมเมอร์ลวงลงทุนจนหลงเชื่อโอนเงินไปจนหมดบัญชีแล้วกว่า 1.6 แสนบาท และพยายามที่จะหาเงินไปโอนให้อีก
จากนั้นจึงมีการประสานพนักงานสอบสวน สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อรับแจ้งความในกรณีดังกล่าว เร่งติดตามเส้นทางเงินที่ข้าราชการบำนาญรายนี้ถูกหลอกอย่างเร่งด่วน โดยพบพฤติการณ์คือ ผู้เสียหายซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญวัยชราได้ไถฟีดดูโซเชียลมีเดีย
ปรากฎว่าพบข้อความชวนลงทุนเช่นลงทุน 200 บาท แล้วจะได้ผลกำไรพร้อมเงินต้น 300 บาท ผู้เสียหายรายนี้หลงเชื่อ ได้เริ่มต้นลงทุนปรากฎได้ผลตอบแทนกลับมา 100 บาทตามโฆษณาชวนเชื่อ
ต่อมาแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งมีโปรไฟล์ในระดับ ดร.และนักธุรกิจหลากหลายอาชีพได้ดึงไลน์ของผู้เสียหายเข้าไปในกลุ่มไลน์ แล้วชักชวนยกระดับ “วีไอพี” ลงทุนหลักพันบาทก็ได้ผลตอบแทนกลับมาในระดับหลักร้อย จึงถูกชักชวนไปเข้ากลุ่ม “ซูเปอร์วีไอพี” ลงทุนหลักหมื่นบาท
เพื่อผลตอบแทนได้ระดับหลักพัน ทำให้หลงเชื่ออย่างจับใจ โดยโอนเงินครั้งแรก 6 หมื่นบาท แต่สแกมเมอร์ได้ล่อลวงให้โอนเพิ่มอีก 6 หมื่นบาทจึงโอนซ้ำไปอีกครั้ง
หลังจากถึงเวลาต้องได้รับผลตอบแทน ปรากฏว่าแก๊งสแกมเมอร์เรียกเงินอีก 4 หมื่นบาท เหยื่อยังหลงเชื่อและโอนไปอีก ทำให้เสียเงินไปแล้วรวม 1.6 แสนบาท จนหมดบัญชีเงินออมแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนกลับมา
หลังจากนั้นแก๊งสแกมเมอร์ยังหลอกโอนเงินเพิ่มอีก 1 แสนบาทแล้วจะได้ค่าตอบแทน เหยื่อก็ยังหลงเชื่อจึงไปหยิบยืมเงินจากเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจ แต่เพื่อนนักธุรกิจรายนี้เอะใจ เนื่องจากผู้เสียหายรายนี้ไม่เคยเดือดร้อนเรื่องเงิน
จึงพยายามสอบถามได้ความว่า จะเอาเงินไปลงทุนแล้วจะได้ค่าตอบแทนอย่างงาม เพื่อนนักธุจกิจจึงบอกว่าถูกหลอกแน่แล้ว แต่เหยื่อยังไม่เชื่อ พูดเท่าไรก็ไม่ยอมรับฟัง และเพื่อนก็ไม่ให้ยืมเงิน ต่อมาเพื่อนนักธุรกิจได้ขอความช่วยเหลือจากรองผู้บังคับการนครฯ
หลังจากทราบเรื่องจึงเข้าเจรจาด้วยตนเองทันที โดยมีเพื่อนนักธุรกิจรายนี้ตามมาภายหลัง และพูดคุยทำความเข้าใจจนในที่สุด ทำให้เหยื่อถึงกับช็อก มารู้ตัวว่าถูกสแกมเมอร์หลอกแล้ว
ขณะที่ พ.ต.อ.สุทัศน์ สงสยม รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ระบุว่า ลักษณะการล่อลวงของกลุ่มนี้คือหลอกลงทุน ในระยะแรกลงทุนแล้วได้รับประโยชน์จริง เป็นเงินระดับหลักร้อย ทำให้เหยื่อตายใจหลงเชื่อ
หลังจากนั้นจะดึงเข้ากลุ่มไปสร้างความน่าเชื่อถือจากกรุ๊ปไลน์ที่มีโปรไฟล์ดูดี หรือภาษาสแกมเมอร์จะเรียกว่าต้อนเข้าคอก มีทั้งหน้าม้าตัวชง ตัวตกเบ็ดลวงเหยื่อจนสำเร็จ กรณีนี้ได้เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือสกัดเครือข่ายทางการเงินแล้ว
“ฝากเตือนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเงินสะสมจะตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์กลุ่มนี้โดยง่าย เนื่องจากมีเงินก้อน อยากนำไปลงทุนให้มีผลกำไร เป็นช่องทางในการถูกล่อลวง และเมื่อใช้โซเชียลมีเดียโดยไม่เท่าทัน เจอการชวนลงทุนลักษณะนี้ทำให้ถูกหลอกโดยง่าย เป็นอุทาหรณ์ในการใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ” พ.ตอ.สุทัศน์ฯ ระบุ