สงขลา สว.สายสื่อ หวั่นน้ำท่วมซ้ำ หาดใหญ่ ปลายปี เทศบาลนครหาดใหญ่ “ถังแตก” ขาดงบประมาณ การ ขุดลอกคูคลอง เตือน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ว่าฯ เร่งแก้ปัญหาด่วน
7 เม.ย. 69 – นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา กลุ่ม 18 สายสื่อมวลชน และผู้สร้างวรรณกรรม เปิดเผยว่า อยากให้ ผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เร่งดำเนินการใน การขุดลอกคูคลอง ในเขตเทศบาล ก่อนที่จะถึงฤดูฝน ในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน นี้
เพราะ หลัง วิกฤติน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2568 ที่ผ่านมา พบว่ายังมี ขยะมูลฝอย และ สิ่งปฏิกูล ไหลลงไป อยู่ใน คลอง ในเทศบาลนครหาดใหญ่ และ ใน คูน้ำของ เทศบาลฯ เป็นจำนวนมาก
นายไชยยงค์ กล่าวว่า แม้จะมีการ ขุดลอก ไปบ้างแล้ว แต่ ยังน้อยนิด และยังเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่เกิดจากการขุดลอก เงินสะสม ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการใช้ ขุดลอกคูคลอง หมดแล้ว เหลือเพียง งบประมาณ ฉุกเฉิน ที่ต้องใช้ใน เรื่องอื่นๆ ที่ไม่สามารถนำมา ลอกท่อ ลอกคูคลอง ได้
นายไชยยงค์ กล่าวอีกว่า อีกทั้งส่วนกลาง ยังไม่มีการ อนุมัติ งบประมาณ ให้กับ เทศบาลนครหาดใหญ่ ทำให้ สภาพของ คู คลอง ท่อ ในพื้นที่เทศบาล นครหาดใหญ่ ยังเต็มไปด้วย ขยะมูลฝอย ซึ่งหาก มีฝนตกแค่ 1-2 ชั่วโมง น้ำที่ระบายไม่ได้ ก็จะต้องท่วมพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ซ้ำ สร้างความเดือดร้อน และ สร้างความ เสียหาย ให้กับ ทรัพย์สิน ของ ประชาชน อย่างแน่อนนอน
นายไชยยงค์ กล่าวต่อว่า การออกมา โพสต์ เรื่องการ ขุดลอกคูคลอง ของ นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นการพยายาม สื่อให้เห็นว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ กำลังแก้ปัญหา ขยะ และ สิ่งปฏิกูล เพื่อป้องกันน้ำท่วม เป็นเพียงการทำ คอนเทนต์ เพื่อ สร้างผลงาน ให้ประชาชน สบายใจว่า น้ำจะไม่ท่วม ตามที่ ประชาชน วิตกกังวล ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถ แก้ปัญหาน้ำท่วม เทศบาลนครหาดใหญ่ได้
“ขอให้ นายกเทศมนตรี และ ผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ บริหารโดยอยู่บนข้อเท็จจริง เร่งดำเนินการ ตั้งงบประมาณ ในการ ลอกท่อ ขุดลอกคูคลอง ในเขตเทศบาลฯให้แล้วเสร็จ ก่อนหน้าฝนที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
เทศบาลควรจะเอางบฯ ส่วนอื่นเช่น งบฯ สร้างโรงพยาบาล 200 ล้าน หรือการตั้งงบฯ ในการ จัด อีเว้นท์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ที่ไม่ได้ผล เพราะ มาเลเซีย ไม่มาเที่ยวหาดใหญ่ ทั้งจากความไม่พร้อมของหาดใหญ่ที่เกิดจาก วิกฤติน้ำท่วมในปลาย ปี’68 และ ปัญหา น้ำมันแพง ที่เกิดขึ้น ทั้งในไทย และ มาเลเซีย”
นายไชยยงค์ กล่าวว่า วันนี้ เรื่อง สำคัญที่สุดของเทศบาลนครหาดใหญ่ คือเรื่อง แผนการ ป้องกันน้ำท่วม ในปลายปี’69 ที่จะถึงนี้ ซึ่ง นอกจาก ผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ต้องให้ความสำคัญ ในการผลักดันการแก้ปัญหา และการเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วม
นอกจากนี้ ชลประทาน ต้อง ตรวจสอบ ความพร้อมในการรับน้ำของ คลองอู่ตะเภา และ คลอง ร.1 ตลอดจนการ ป้องกันน้ำจาก ฝั่งตะวันออก จาก เทือกเขาคอหงส์ และจาก อ.นาหม่อม ที่จะไหลเข้าโจมตีนครหาดใหญ่
“เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน ยังไม่เห็นความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา ซึ่งหากสถานการณ์ ยังเป็นอย่างนี้ ปลายปี’69 ประชาชน ในเทศบาลนครหาดใหญ่ อาจจะต้อง ผจญกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่อีกครั้ง
ณ วันนี้ หาดใหญ่ ยังไม่ฟื้น จาก น้ำท่วม เมื่อปลายปี’68 เงินช่วยเหลือน้ำท่วม ยังไม่ได้รับ เงินกู้ ที่ รัฐบาล รับปากว่า จะช่วยเหลือ ชาวหาดใหญ่ ยังไม่มีการขยับขับเคลื่อน
ถ้า ปลายปี’69 นี้ เกิดน้ำท่วมใหญ่อีกครั้ง ความหายนะที่แท้จริง ของชาวเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่รุนแรงกว่า ปลายปี’68”