พระนครศรีอยุธยา สลด! หนุ่มใหญ่ วัย45ปี ออกชอร์ตปลาลำรางสาธารณะ คาดสภาพอากาศร้อนจัด เกิดอาการความดันโลหิตสูง วูบพลัดร่วงตกลงน้ำ ถูกกระแสไฟฟ้าชอร์ต นอนจมน้ำเสียชีวิต

7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.เสวก ศรีแก้ว รอง สว.สอบสวน สภ.ช้างใหญ่ รับแจ้งพบผู้เสียชีวิต บริเวณลำรางสาธารณะเลียบถนนทางหลวงหมายเลข 3309 หมู่ 2 ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จึงประสานแพทย์โรงพยาบาลบางไทร เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่ สมาคมอยุธยารวมใจ

ที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ริมคันนา ใกล้กันภายในลำรางพบร่างผู้เสียชีวิต นอนหงายอยู่ในน้ำ ทราบชื่อคือ นายไชยา ชะวัยเกตุ อายุ 45 ปี ชาวบ้าน ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มือยังถืออุปกรณ์ชอร์ตปลา เป็นไม้ต่อด้วย เหล็กปลายแหลม มีสายไฟเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ ที่สะพายไว้ด้านหลัง เบื้องต้นคาดว่า เสียชีวิตมาแล้ว ประมาณ 3-5 ชั่วโมง

นายอดุลย์ คำเกิด อายุ 38 ปี พ่อค้าขายไก่ย่าง ให้ข้อมูลว่า ช่วงเช้ามืดเวลา 05.00 น. เห็นรถจักรยานยนต์ ผู้ตายจอดอยู่ริมคันนา คิดว่า ออกหาปลาตามปกติ แต่เมื่อสายแล้วอากาศร้อนจัดผิดปกติ ยังไม่เห็นกลับ จึงเดินไปดู ก่อนพบว่า เสียชีวิตอยู่ในน้ำ จึงรีบแจ้งผู้นำชุมชน

ด้านนางสาวฉันทนา ชะวัยเกตุ อายุ 43 ปี น้องสาวผู้เสียชีวิต ระบุว่า พี่ชายมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และมักออกหาปลาเป็นประจำ เพื่อนำไปบริโภคและแบ่งขาย แต่มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง และไม่ค่อยรับประทานยา คาดว่า อาจเกิดอาการวูบจากอาการความดัน ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้พลัดตกลงไปในน้ำ ขณะยังถืออุปกรณ์ชอร์ตปลา จึงถูกกระแสไฟฟ้าชอร์ตเสียชีวิต

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ นำร่างส่งชันสูตร เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไป

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