เหยื่อปลัดฉาวจับก้นสาว18 โผล่อีกราย หมอรพ.สต. แฉพฤติกรรม เคยเมาแล้วเดินเข้ามาขอกอด คาด่าน ขณะที่คลิปวงจรปิดก่อเหตุเตะ 2 สาวอบต.เห็นชัด ไม่ใช่แค่แตะ
จากกรณีปลัดอบต.โพนงาม เมาหื่นจับก้นสาว18 นักกีฬาวอลเลย์บอลในการแข่งขันกีฬาอบต.เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค.69 ที่ผ่านมา แถมยังไปเตะ 2 สาวอบต.คาเก้าอี้อีกด้วย ภายหลังปลัดคนดังกล่าวถูกย้ายไปประจำหน่วยงานในอำเภอหนองหาน เพื่อให้การตั้งกรรมการสอบวินัยเป็นไปอย่างราบรื่นนั้น
ล่าสุด มีคนออกมาแฉปลัดคนดังกล่าวอีกแล้ว คราวนี้เป็นถึง หมอที่รพ.สต.แห่งหนึ่งในอ.หนองหาน น.ส.แอน อายุ 33 ปี เป็นบุคลากรทางแพทย์แห่งหนึ่งในอ.หนองหาน ร้องเรียนมายังผู้สื่อข่าวแจ้งว่า ตนเองก็ถูกปลัดฯ คนดังกล่าวลวนลามทางเพศด้วยคำพูดและปรี่เข้าไปประชิดตัวบอกว่า “คุณหมอขอกอดหน่อย” ตกใจและช็อกมาก
น.ส.แอน เปิดเผยว่า จำได้ว่า เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว ตนเองไปประจำที่ด่าน ไม่แน่ใจว่าด่านเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ 7 วันอันตราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฯ หลายหน่วยที่แยกขาวัว ต.พังงู ขณะปฎิบัติหน้าที่ ปลัดอบต.คนดังกล่าวได้เดินมาหาด้วยอาการเมา โดยเดินเข้ามาชิดไหล่แล้วบอกว่า “คุณหมอครับ ขอกอดหน่อยได้ไหม”
ตอนแรกหนูงง นึกว่าพูดหยอก ปลัดคนนี้ก็ไม่ยอมไปไหน เขาก็ยืนข้างๆแล้วก็มาสะกิดไหล่ ครั้งที่ 2 ถามอีกว่า “คุณหมอครับขอกอดหน่อย” ตกใจมากนั่งนิ่งตัวแข็งเลย ดูแล้วปลัดไม่ได้พูดเล่นแล้ว น่าจะเอาจริง รู้สึกว่าโดนคุกคามทางเพศด้วยคำพูด ซึ่งหากปลัดมากอดจริงๆ คงต้องได้แจ้งตำรวจประจำด่านทันที เรื่องนี้มองว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพราะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานอยู่ตรงนั้น และมีการดื่มแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงานด้วย ควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ไม่ควรมีพฤติกรรมด้วยคำพูดแบบนี้
น.ส.แอน บอกอีกว่า แม้เรื่องราวแม้จะผ่านไป 4-5 ปีแต่ยังจดจำมาถึงวันนี้ หนูไม่โอเคเลย พอได้ยินข่าวปลัดไปจับก้นน้องวัย 18 ก็เลยให้เพื่อนค้นหารูปจากเพื่อน เพิ่งรู้ว่าเขาย้ายจากพังงูไปกุดจับแล้วมาอยู่ที่อบต.โพนงาม จากนั้นก็ทักไปหาพี่นักข่าวว่าปลัดฉาวใช่คนนี้ไหม เมื่อรู้ก็นึกในใจว่า เอาอีกแล้วเหรอ คิดว่าน่าจะมีผู้หญิงอีกหลายคนที่เป็นเหยื่อเจอคุกคามทางเพศแบบนี้
เท่าที่ดูเขาเป็นคนหน้ากลัว เวลาเมาจะกร่าง เหมือนคุยกับผู้หญิงคนไหนจะเอาให้ได้ หากไม่ได้จะหาเรื่อง เรื่องที่เจอกับตนเอง ได้แต่บ่นให้รุ่นพี่และแฟนฟัง ตอนเล่าให้แฟนฟัง ทุกๆ คนก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก
ที่ออกมาแฉครั้งนี้ เราเจอกับตัวเองไม่คิดว่าคนเป็นถึงปลัดฯ จะกล้าทำแบบนี้ ใจหนึ่งก็คิดสงสารครอบครัวเขา หากเขาเจอวินัยร้ายแรง ภรรยาและลูกไม่ผิดอะไรจะอยู่อย่างไร แต่พอเห็นปลัดคนนี้ออกมาพูดว่าไม่ได้จับก้นน้องวัย 18 และไม่ได้เตะแค่แตะน้องอบต. เหมือนเขาแถไม่ยอมรับความผิดและไม่สำนึก คิดว่าปลัดคนนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนนิสัยได้แล้ว เราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะเปลี่ยนยาก หากเราไม่ออกมาพูด คิดว่าคงจะมีเหยื่อที่เป็นผู้หญิงอีกหลายคน
ส่วนตัวมองว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้คิดว่าเป็นสันดาน กินเหล้าเมาก็เสริมขึ้นอีก และยังเชื่อว่ายังมีหญิงสาวที่เป็เหยื่อของปลัดอบต.คนนี้อีกเยอะแต่ยังไม่กล้าออกมาพูด พฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะสมอย่างมาก หากเขาทำผิดจริงก็อยากให้เขาได้รับโทษวินัยร้ายแรงไปเลย ถ้าเจอวินัยเบาๆ ผู้หญิงก็จะเจอแบบนี้ต่อไป
สำหรับคดีที่ปลัด ไปเตะสาว อบต.และลวนลามสาว 18 นั้นอยู่ระหว่างสอบสวน ล่าสุดภาพวงจรปิด ที่ค้นหาอยู่นาน ก็ได้มาแล้ว ปรากฏภาพปลัดคนดังกล่าวเดินเข้าไปเตะ 2 สาวอบต.อย่างจัง ไม่ใช่แค่แตะตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ส่วนน้องวัย 18 ถึงตอนนี้ยังยืนยันจะเอาเรื่องปลัดเมาหื่นให้ถึงที่สุด