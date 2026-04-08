สวนสัตว์ขอนแก่นเฮ หลานหมูเด้ง ลืมตาดูโลกอีกตัวแล้ว ลูกพ่อณเดชน์ แม่ญาญ่า ชวนร่วมกิจกรรมทายเพศ ประกาศผลพร้อมฉลองวันเกิด หมูด้วง 15 เม.ย.นี้
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 เม.ย. 2569 นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เปิดเผยว่า สวนสัตว์ขอนแก่น ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ ฮิปโปโปเตมัสแคระ ซึ่งมีน้ำหนัก 5.76 กิโลกรัม สุขภาพแข็งแรงดี สร้างความตื่นเต้นและดีใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและเลี้ยงสัตว์ ทำให้ปัจจุบันสวนสัตว์ขอนแก่น มีฮิปโปโปเตมัสแคระ รวมทั้งหมด 6 ตัว
“ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระที่เกิดใหม่ เกิดจากพ่อชื่อ ณเดชน์ อายุ 16 ปี (ลูกของพ่อโทนี่และแม่โจน่า มีศักดิ์เป็นพี่ชายของหมูเด้ง) โดยได้รับความเคราะห์จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี นำมาจัดแสดง และแม่ชื่อ ญาญ่า อายุ 22 ปี ได้รับความเคราะห์จากสวนสัตว์นครราชสีมา นำมาจัดแสดง”
นางทิพาวดี กล่าวต่อว่า ซึ่งฮิปโปโปเตมัสแคระทั้ง 2 ตัว ได้เทียบคู่และเริ่มผสมพันธุ์กันตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2568 และใช้ระยะเวลาในการตั้งท้องประมาณ 180 วันถึง 210 วัน จนกระทั่งตกลูกในวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา เป็นตัวที่ 6 ของสวนสัตว์ขอนแก่น
นางทิพาวดี กล่าวอีกว่า สำหรับลูกฮิปโปโปเตมัสเกิดใหม่ยังไม่ทราบเพศ อยู่ภายใต้การดูแลสัตวแพทย์ ทั้งนี้ ลูกฮิปโปโปเตมัสแคระตัวดังกล่าวยังมีศักดิ์เป็นน้องของหมูด้วงฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจนักท่องเที่ยว และเป็นหลานของหมูเด้ง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างความน่ารักและความผูกพันให้กับแฟนคลับสัตว์ทั่วประเทศ”
นางทิพาวดี กล่าวต่อว่า ความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ฮิปโปโปเตมัสแคระในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์ สัตว์ป่าของสวนสัตว์ขอนแก่น เนื่องจากฮิปโปโปเตมัสแคระเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์ และมีความสำคัญในระบบนิเวศ
“การเกิดของลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และการบริหารจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้เป็นตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพกายและใจดีสอดคล้องกับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ระดับสากล ตามหลัก (Five Domains)”
นางทิพาวดี กล่าวอีกว่า ทีมสัตวแพทย์และผู้ดูแลและเลี้ยงสัตว์ได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก่อนตกลูกจนถึงหลังตกลูก เพื่อให้แม่และลูกมีความปลอดภัยและแข็งแรงสมบูรณ์
“สวนสัตว์ขอนแก่นขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทายเพศลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ และร่วมลุ้นการประกาศผลเพศลูกฮิปโปโปเตมัสแคระอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 เม.ย. ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหมูด้วง พร้อมร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดไปด้วยกันอย่างอบอุ่น”
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านและน้องๆ หนูๆ มาชมความน่ารักของลูกฮิปโปโปเตมัสแคระได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรายได้ ธุรกิจ และสารสนเทศ 08-6459-4192 สวนสัตว์ขอนแก่น ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Social Media www.facebook.com/สวนสัตว์ขอนแก่น และทางเว็บไซต์ของสวนสัตว์ขอนแก่น www.khonkaenzoo.com