ตำรวจสภ.เมืองลำปาง ผุดสายตรวจรถม้า เพื่อประหยัดน้ำมันและรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
วันที่ 8 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง โดย พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง พ.ต.อ.คมสันต์ บำรุงยศ ผกก.สภ.เมืองลำปาง พ.ต.ท.ธานี ตันจันทร์กูล รอง ผกก.สภ.เมืองลำปาง ได้เปิดตัว “สายตรวจรถม้า” ดูแลความปลอดภัยประชาชน-นักท่องเที่ยว
โดยจะนำไปใช้งานสายตรวจทั่วไปเหมือนรถสายตรวจรถยนต์และสายตรวจรถจักรยานยนต์ เพื่อประหยัดน้ำมันของทางราชการและให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมส่งเสริมอัตลักษณ์เมืองรถม้า ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยสายตรวจแต่งชุดตำรวจโบราณ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและสีสันของเทศกาลสงกรานต์นี้
สำหรับ “สายตรวจรถม้า” สภ.เมืองลำปาง ร่วมกับ สมาคมรถม้าลำปาง คัดเลือกตำรวจเข้ารับการอบรมฝึกการบังคับและควบคุมรถม้าได้อย่างดี โดยจะทำการออกตรวจตามสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนทั่วไปในเมืองลำปาง และสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่สำคัญ ตามนโยบายของ ผบก.ภ.จว.ลำปาง ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
โดยในการออกปฏิบัติหน้าที่ “สายตรวจรถม้า” จะแต่งกายด้วย “ชุดตำรวจโบราณ” พร้อมรถม้าเป็นพาหนะ ช่วยลดการใช้น้ำมันในช่วงราคาพลังงานสูง สายตรวจรถม้าจะออกตรวจตราควบคู่กับสายตรวจ และสายตรวจแทนในบางพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน