สมุทรปราการ ไฟไหม้ โรงงานผลิตโฟม ย่านบางพลี เพลิงลามรวดเร็ว เผาแล้ว 2 โกดัง พนักงานหนีตายวุ่น พนักงานเล่านาทีระทึก เห็นไฟลุกพรึบ ห้องอบโฟม พยายามดับแต่สู้ไฟไม่ไหว เจ้าหน้าที่ เร่งระดมฉีดน้ำสกัด หวั่นลามโกดังข้างเคียง-บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียง ขณะนี้ยังคุมเพลิงไม่ได้
9 เมษายน 2569 – เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง ภายใน บริษัท ว่านลี่ แพ็คกิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด ตั้งอยู่หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตโฟมและบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้กลุ่มควันสีดำพวยพุ่งเหนือท้องฟ้ามองเห็นได้แต่ไกล
ขณะที่เส้นทางบิน ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังไม่มีรายงานผลกระทบสายการบินและยังคงมีเครื่องบินบินผ่านแนวที่เกิดเหตุตามปกติ
ขณะนี้ ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จุดเกิดเหตุเริ่มต้นขึ้นบริเวณ ห้องอบโฟม ของโรงงาน ในขณะที่พนักงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ได้เกิดแสงเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว พนักงานในที่เกิดเหตุต่างช่วยกันนำถังดับเพลิงเคมีเข้าฉีดสกัดเพื่อระงับเหตุในทันที
ทว่าด้วยคุณสมบัติของโฟมที่เป็นเชื้อเพลิงไวไฟ ทำให้เพลิงทวีความรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ พนักงานทั้งหมดจึงต้องตัดสินใจทิ้งถังดับเพลิงแล้วพากันวิ่งอพยพหนีตายออกมาจากตัวอาคารอย่างอลหม่าน
ขณะนี่เพลิงได้โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่ง จนลุกลามเสียหายไปแล้วถึง 2 โกดัง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางโฉลง และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 10 คัน ต้องเร่งระดมฉีดน้ำสกัด เพื่อไม่ให้ไฟลามไปยังโกดังข้างเคียงและบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียง ท่ามกลางความตื่นตระหนกของชาวบ้านในพื้นที่
จากการสอบถาม คนงาน เล่าว่า มีคนงานทำงานอยู่ประมาณเกือบ 60 คน ไฟลุกจากห้องอบโฟมก้อน ข้างในโกดังมีโฟมค่อนข้างเยอะ ทั้งสองโกดัง ตอนที่โฟมกำลังติดไฟและลุกลามพนักงานได้ช่วยกันเอาถังดับเพลิงไปดับ ตนไม่แน่ใจว่าเกิดไฟไหม้ได้อย่างไรเพราะต้นทำงานอยู่คนละฝั่ง แต่โซนตรงนั้นเป็นห้องอบ
ด้านผู้จัดการโรงงาน เล่าว่า เบื้องต้น เท่าที่ทราบเกิดขึ้นจากในโรงงานแล้วไปไหม้สินค้าที่เป็นโฟมเลยติดไฟเร็ว ที่นี่เป็นโรงงานผลิตโฟมและมีอุปกรณ์ดับเพลิง ครบทุกอย่าง ด้านพนักงานพยายามช่วยกันดับแล้ว แต่เนื่องจากไฟไหม้ สินค้าที่เป็นโฟม ไฟลุกลามจึงค่อนข้างเร็ว
อุปกรณ์ที่เตรียมไว้จึงดับไม่ทันต้องอพยพคนออกมาก่อน คนงานที่ทำงานขณะนี้ประมาณ 80 คน ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่า ต้นเพลิงเกิดจากจุดไหน ต้องรอเช็กก่อน ยืนยันว่า ในโรงงานไม่มีตัวสารไวไฟ ที่จะทำให้ระเบิดมีเพียงแต่โฟม
เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ทางพนักงานสอบสวน สภ.บางพลี เตรียมประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) เข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงและประเมินมูลค่าความเสียหายต่อไป