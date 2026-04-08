ยะลา เกิดเหตุสลด กู้ภัยตัดกิ่งไม้ บนต้นไม้สูง น้ำตกธารโต ถูกผึ้งต่อย เสียชีวิต คาต้นไม้ เพื่อนร่วมงาน-ชาวบ้าน เร่งนำร่างผู้ตายลงจากต้นไม้ ส่งโรงพยาบาล ชันสูตรหาสาเหตุ

9 เม.ย. 69 – เกิดเหตุสลด ที่บริเวณน้ำตกธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา เมื่อ นายหามะ แปเฮาะฮีเล เจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านแหร ถูกผึ้งต่อยจนเสียชีวิต ขณะขึ้นไปตัดกิ่งไม้ บนต้นไม้สูง ในพื้นที่น้ำตกธารโต

หลังเกิดเหตุ เพื่อนๆ เจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านแหร พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันนำร่างผู้เสียชีวิตลงจากต้นไม้ ก่อนนำส่ง โรงพยาบาลธารโต เพื่อส่งชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไป

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และเพื่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านแหรทุกคน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปาฏิหาริย์มีจริง! พบน้องบอส หายตัว 29 ชม. เจอริมห้วยห่างจุดหลง 30 กม.
2

แม่เกด ปล่อยโฮ หลังแพ้ประมูลแผงค้าทำเลทอง 'งานรับบัว' ฝากลูกช่วยอุดหนุนล็อกใหม่
3

เปิดใจ 'เจ๊ฟ้า' ผู้ชนะประมูลแผงค้าทำเลทอง 4.5 แสน งานรับบัว วัดบางพลีใหญ่ใน
4

‘ไตรภพ’ ประกาศเลิกกิจการ ‘บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด’ เลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่ง
5

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
6

โฟลเรียน เวียร์ตซ์ ตัดสินใจแล้วอยู่ ลิเวอร์พูล ต่อหรือไม่หลัง เชลซี สนคว้าตัว
7

โซเชียลแห่อาลัย "ครูแจน" ครูสาวภาษาไทย อนาคตไกลจากสุรินทร์ 
8

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีไหนจะเสียทรัพย์สินจำนวนหนึ่ง ราศีใดความรักงอกงามในครอบครัว
9

ตัวตึงมาเอง! หมออียิปต์แชร์คลิปทารกแรกเกิด นอนมือหนุนหัว-ไขว่ห้างสบายใจเฉิบ
10

แมนฯ ซิตี้ ส่อเจอโทษตัดแต้มครั้งใหญ่จนตกชั้นจาก พรีเมียร์ลีก ในคดีละเมิดกฎการเงิน