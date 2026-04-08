ยะลา เกิดเหตุสลด กู้ภัยตัดกิ่งไม้ บนต้นไม้สูง น้ำตกธารโต ถูกผึ้งต่อย เสียชีวิต คาต้นไม้ เพื่อนร่วมงาน-ชาวบ้าน เร่งนำร่างผู้ตายลงจากต้นไม้ ส่งโรงพยาบาล ชันสูตรหาสาเหตุ
9 เม.ย. 69 – เกิดเหตุสลด ที่บริเวณน้ำตกธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา เมื่อ นายหามะ แปเฮาะฮีเล เจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านแหร ถูกผึ้งต่อยจนเสียชีวิต ขณะขึ้นไปตัดกิ่งไม้ บนต้นไม้สูง ในพื้นที่น้ำตกธารโต
หลังเกิดเหตุ เพื่อนๆ เจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านแหร พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันนำร่างผู้เสียชีวิตลงจากต้นไม้ ก่อนนำส่ง โรงพยาบาลธารโต เพื่อส่งชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไป
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และเพื่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านแหรทุกคน