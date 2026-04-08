ชลบุรี ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ สาวประเภท2 วัย20ปี กลับจากเกณฑ์ทหาร ถึงบ้านมีอาการผิดปกติ พ่อแม่ คาดผีขี้เซาเข้าสิง พบง่วงซึม รีบพาตัวไปศาลเจ้ากู้ภัย ทำพิธีปัดเป่ามนต์ดำ ออกพ้นร่างกาย น่าจะโดนคนทำของใส่ แนะดูอาการ3วัน ไม่ดีขึ้นพาไปรพ. เจาะเลือดตรวจ ป่วยเป็นอะไร ได้รักษาถูกวิธี
9 เมษายน 2569 – ที่ศาลเจ้าสมาคมสว่างอุทยานธรรมสถาน นายเอ็ม พ่อของ นายเอก (นามสมมติ) อายุ 20 ปี สาวประเภทสอง มาขอความช่วยเหลือ หลังกลับจากจังหวัดสกลนคร เพื่อไปตรวจคัดเลือกทหารเกณฑ์
เมื่อกลับมาบ้านชลบุรี พบว่า มีอาการผิดปกติ ไม่พูดไม่จา มีอาการง่วงซึม จะนอนอย่างเดียว สอบถาม ก็ไม่พูดจา
นายเอ็ม ผู้เป็นพ่อคาดว่า น่าจะถูกสิ่งไม่ดีเข้าร่างลูก จึงรีบนำตัวมาขอความช่วยเหลือกับทางศาลเจ้ามูลนิธิ ตามความเชื่อ จากนั้นได้ทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดี และให้ดื่มน้ำมนต์ จากเซียนซือ ตามความเชื่อเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดี และมนต์ดำออกจากร่างกาย
จากการสอบถามนายเอ็ม ผู้เป็นพ่อ เปิดเผยว่า ตนได้พาลูกไปคัดเลือกทหารเกณฑ์ ที่จังหวัดสกลนคร เมื่อเสร็จ จากนั้นจึงได้กลับขึ้นมาที่จังหวัดชลบุรี พอถึงบ้าน ลูกมีอาการผิดปกติกลายเป็นคนซึม ไม่ร่าเริง จะนอนอย่างเดียว
ผ่านมาสองอาทิตย์ ตนจึงคิดว่า ผิดปกติกับลูกชาย จึงได้พาไปหาหมอที่คลินิกหมอ ตรวจพบว่า เป็นเพียงไข้หวัด แต่หลังจากนั้น ลูกยังไม่ดีขึ้น ตนจึงคิดว่า มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับลูก จึงรีบมาขอความช่วยเหลือที่ศาลเจ้าดังกล่าว
นายยงยุทธ (เจ็กอ๊อด) ผู้ทำพิธี ได้เปิดเผยว่า เด็กรายดังกล่าวมีอาการผิดปกติ แม้จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ก็ไม่ลบหลู่ เพราะมาถึงเด็ก มีอาการง่วงซึมจะนอนลูกเดียวไม่พูดไม่จาอะไรเลย
จากนั้น ได้ทำน้ำมนต์ของเซียนซือ แล้วให้เด็กกิน หลังจากกินได้ไม่นาน พบอาการผิดปกติ เด็กจากปากสีแดง กลายเป็นริมฝีปากดำ ซึ่งตนคาดว่า น่าจะโดนของไม่ดี เพราะเห็น ผู้เป็นพ่อ บอกว่า เพิ่งพากลับไปจังหวัดสกลนคร เพื่อไปคัดเลือกทหารเกณฑ์ ไม่แน่ใจว่า อาจจะไปกินของ ที่มีคนทำของใส่แล้วเอาให้กิน หรือไม่ หรืออาจจะ โดนลมพัด ตามความเชื่อโบราณ
แต่เบื้องต้นได้ทำพิธีช่วยเหลือตามความเชื่อ โดยการให้ทานน้ำมนต์ จากนั้น ก็ให้รอดูอาการประมาณสามวัน หากยังไม่ดีขึ้นก็ให้พาไปตรวจรักษาโรงพยาบาล เพราะอาจจะต้องเจาะเลือดตรวจว่า ป่วยเป็นโรคอะไร เผื่อจะได้ช่วยเหลือรักษาอย่างถูกวิธีต่อไป