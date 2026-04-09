ผู้ว่าฯสุโขทัย รุดช่วยแล้ว สั่งซ่อมบ้าน ลุงเลี้ยงหมา-แมวจร 33 ชีวิต หลังเสาเอียงหวิดถล่ม พร้อมนำน้องๆ ไปทำหมัน และดูแลตัวที่ป่วย
วันที่ 9 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าว จ.สุโขทัย รายงานว่า หลังจากมีข่าวเผยแพร่เรื่องลุง-ป้าใจดีที่ชอบช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทิ้งตามข้างถนน เอามาเลี้ยงดูแลที่บ้าน ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมีสุนัข 18 ตัว แมว 15 ตัว รวม 33 ตัว อาศัยอยู่ในบ้านที่ทรุดโทรม เสาเอียง ใกล้จะพัง
ล่าสุด นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และน.ส.จันทนา รุ่งเรือง นายก อบต.ยางซ้าย ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารเม็ดของสุนัขและแมวจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นำสัตว์ที่ยังไม่ได้ทำหมัน ไปรับบริการทำหมันให้ครบทุกตัว รวมทั้งดูแลสุขภาพสัตว์ที่มีอาการป่วย และให้เร่งปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในช่วงต้นเดือน มิ.ย.นี้
โดยนายพิพัฒน์ อายุ 57 ปี เจ้าของบ้าน กล่าวด้วยความซาบซึ้งใจน้ำตาคลอว่า ไม่คาดคิดว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้ว่าฯ และหน่วยงานเกี่ยวข้องมากมายขนาดนี้ เดิมทีหวังแค่มีผู้ใจบุญส่งอาหารเม็ด มาช่วยน้องหมาน้องแมวบ้าง เพียงแค่นี้ก็ดีใจแล้ว ไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะช่วยซ่อมแซมบ้านพังให้ด้วย
“ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าฯ สุโขทัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย นายก อบต.ยางซ้าย และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ใจบุญทุกคน ที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือในครั้งนี้” นายพิพัฒน์กล่าว