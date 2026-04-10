ฟังอีกมุม เพื่อนบ้าน เปิดสาเหตุ ยิงปืนขู่ เจ้าของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ เผย ร้องเรียนไปยังผู้นำชุมชนแล้วหลายครั้ง ด้าน ตำรวจนำหมายค้นบุกบ้าน พบปืนลูกโม่ .38
จากกรณี เจ้าของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้องเรียนถูกเพื่อนบ้านขับรถเก๋งสีดำมาจอดที่บริเวณด้านหน้าอู่ และใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงออกมาจากรถจำนวน 5 นัด สร้างความแตกตื่นให้กับคนที่อยู่ภายในอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ต้องหลบหาที่ปลอดภัย เหตุเกิดในพื้นที่ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันที่ 10 เม.ย.2569 ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ร่วมกับชุดอาวุธพิเศษ กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น นำหมายค้นศาลจังหวัดขอนแก่น ที่ ค.134/2569 ลงวันที่ 8 เม.ย.2569 เข้าตรวจค้นเป้าหมาย บ้านหลังหนึ่ง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จากการตรวจค้นพบ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 61 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าบ้าน และจากการนำพาตรวจค้นภายในบ้านพบอาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน 6 นัด มีใบอนุญาตครอบครอง เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจึงได้ทำการตรวจยึด
- อาวุธปืน ลูกโม่ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก
- เครื่องกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 6 นัด
- ซองปืนหนังสีดำจำนวน 1 อัน
จากนั้นได้เชิญตัวนายเอพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย จากการพูดคุยกับนายเอทราบถึงสาเหตุที่มีการยิงปืนข่มขู่นั้น สาเหตุเกิดจากการที่อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ที่อยู่ตรงข้ามบ้าน มักจะมีการส่งเสียงดัง
โดยเฉพาะช่วงกลางคืนในวันศุกร์ เสาร์ จะมีกลุ่มวัยรุ่นมารวมกันจำนวนมาก จะมีทั้งเสียงคนและเสียงรถ บางคันส่งเสียงดัง และเป็นมานานหลายปี ช่วงนั้นพ่อของนายเอป่วยติดเตียง สร้างความเดือดร้อน ทำให้มีการร้องเรียนไปยังผู้นำชุมชนหลายครั้ง
ก่อนจะบานปลายจนกระทั่งใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนจะมีการสอบปากคำนายเอ และจะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป