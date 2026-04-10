หญิงขับแอปฯหลับใน หลังจากส่งลูกค้า รถเสียหลักพุ่งเสยจยย.ข้างถนน ก่อนพุ่งเข้าร้านชำ สาวขาขาดสาหัส รถได้รับความเสียหายระนาว
วันที่ 10 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์คลิปจากกล้องวงจรปิด ความยาว 51 วินาที เผยให้เห็นนาทีอุบัติเหตุสุดสะเทือนใจ พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “พูดไม่ออก”
ในคลิปปรากฏภาพรถเก๋ง ยี่ห้อซูซูกิ สีขาว ทะเบียน ภูเก็ต ขับมาด้วยความเร็ว ก่อนพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่มีหญิงสาวกำลังจะสตาร์ทรถออกจากจุดดังกล่าวอย่างจัง ส่งผลให้ร่างของหญิงสาวพร้อมรถจักรยานยนต์ถูกอัดติดหน้ารถ และพุ่งทะลุเข้าไปภายในร้านขายของชำริมทาง
สำหรับอุบัติเหตุดังกล่าว ส่งผลให้หญิงสาวได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยขาขาดและติดอยู่กับหน้ารถยนต์คันเกิดเหตุ เหตุเกิดในพื้นที่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อช่วงเวลาประมาณ 06.46 น.ของวันที่ 10 เม.ย.2569
ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยว่า เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 ร.ต.ท.อนุศาสน์ กลิ่นเขียว รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ถลาง รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์หลายคัน ก่อนเสียหลักพุ่งเข้าร้านขายของชำ ริมถนนสายป่าคลอก-อนุสาวรีย์ฯ จุดกลับรถบ้านป่าคลอก (ปางช้าง) ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลป่าคลอก
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มระเนระนาด ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 คัน และมีรถเก๋ง สีขาว ยี่ห้อซูซูกิ Swift ทะเบียน ภูเก็ต ด้านหน้ารถได้รับความเสียหาย คนขับชื่อ น.ส.สายใจ (ขอสงวนนามสกุล)
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ น.ส.สายใจขับรถเก๋งคันดังกล่าวมาจากสนามบินภูเก็ต หลังจากส่งลูกค้าและได้ขับกลับบ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยก่อนเกิดเหตุตนได้ขับรถรับผู้โดยสารทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุตนได้วูบหลับ จึงได้เฉี่ยวชนเข้า
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บขาขาดคือ น.ส.รุจิรดา (ขอสงวนนามสกุล) สภาพขาด้านซ้ายขาดบาดเจ็บสาหัส หน่วยกู้ชีพได้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแล้ว หลังทราบเรื่องเจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ก่อนทำการสอบสวนดำเนินคดีต่อไป