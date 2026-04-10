หญิงขับแอปฯหลับใน หลังจากส่งลูกค้า รถเสียหลักพุ่งเสยจยย.ข้างถนน ก่อนพุ่งเข้าร้านชำ สาวขาขาดสาหัส รถได้รับความเสียหายระนาว

วันที่ 10 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์คลิปจากกล้องวงจรปิด ความยาว 51 วินาที เผยให้เห็นนาทีอุบัติเหตุสุดสะเทือนใจ พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “พูดไม่ออก”

ในคลิปปรากฏภาพรถเก๋ง ยี่ห้อซูซูกิ สีขาว ทะเบียน ภูเก็ต ขับมาด้วยความเร็ว ก่อนพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่มีหญิงสาวกำลังจะสตาร์ทรถออกจากจุดดังกล่าวอย่างจัง ส่งผลให้ร่างของหญิงสาวพร้อมรถจักรยานยนต์ถูกอัดติดหน้ารถ และพุ่งทะลุเข้าไปภายในร้านขายของชำริมทาง

หญิงขับแอปฯหลับใน

หญิงขับแอปฯหลับใน หลังจากส่งลูกค้า รถเสียหลักพุ่งเสยจยย.ข้างถนน ก่อนพุ่งเข้าร้านชำ สาวขาขาดสาหัส รถได้รับความเสียหายระนาว

สำหรับอุบัติเหตุดังกล่าว ส่งผลให้หญิงสาวได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยขาขาดและติดอยู่กับหน้ารถยนต์คันเกิดเหตุ เหตุเกิดในพื้นที่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อช่วงเวลาประมาณ 06.46 น.ของวันที่ 10 เม.ย.2569

หญิงขับแอปฯหลับใน

ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยว่า เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 10 เม.ย.2569 ร.ต.ท.อนุศาสน์ กลิ่นเขียว รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ถลาง รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์หลายคัน ก่อนเสียหลักพุ่งเข้าร้านขายของชำ ริมถนนสายป่าคลอก-อนุสาวรีย์ฯ จุดกลับรถบ้านป่าคลอก (ปางช้าง) ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลป่าคลอก

 

ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มระเนระนาด ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 คัน และมีรถเก๋ง สีขาว ยี่ห้อซูซูกิ Swift ทะเบียน ภูเก็ต ด้านหน้ารถได้รับความเสียหาย คนขับชื่อ น.ส.สายใจ (ขอสงวนนามสกุล)

จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ น.ส.สายใจขับรถเก๋งคันดังกล่าวมาจากสนามบินภูเก็ต หลังจากส่งลูกค้าและได้ขับกลับบ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยก่อนเกิดเหตุตนได้ขับรถรับผู้โดยสารทั้งกลางวันและกลางคืน เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุตนได้วูบหลับ จึงได้เฉี่ยวชนเข้า

ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บขาขาดคือ น.ส.รุจิรดา (ขอสงวนนามสกุล) สภาพขาด้านซ้ายขาดบาดเจ็บสาหัส หน่วยกู้ชีพได้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแล้ว หลังทราบเรื่องเจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ก่อนทำการสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

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