อยุธยา กราบนิมนต์ พระอาจารย์แดง อธิษฐานจิต เจริญพระพุทธมนต์ น้ำในรถดับเพลิง-รถบรรทุกน้ำ เตรียมฉีดน้ำ เสริมสิริมงคล บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
10 เมษายน 2569 – ที่ ศูนย์วิทยุรวมใจเอเชีย สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วนกู้ภัยอยุธยา ริมถนนสายเอเชีย ขาออก ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 20 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา นายชัชชัย กิตติไชย หรือ “ชัช ตลาดไท” เจ้าของธุรกิจตลาดนัด
กราบนิมนต์ “พระอาจารย์แดง” พระครูเกษมจันทวิมล เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 3 พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เจ้าของฉายา “นิ้วมหามงคล”
ประกอบพิธีอธิษฐานจิต เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถกู้ภัย และ รถพยาบาล ก่อนนำออกปฏิบัติหน้าที่ ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
สำหรับรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง เตรียมนำไปให้บริการประชาชน สำหรับเล่นน้ำคลายร้อน สร้างบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควบคู่กับการเสริมความเป็นสิริมงคล
โดยมี “ตู้ ดิเรก อมาตยกุล” มาสร้างสีสัน ร้องเพลง “กู้ภัยลืมใจ” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัย จิตอาสา และยังมี “เขาทราย แกแล็คซี่” ตำนานแชมป์โลกซ้ายทะลวงไส้ ศิลปินนักร้อง เก้ากรุงเก่า มาร่วมสร้างสีสัน
หลังเสร็จพิธี พระอาจารย์แดง ได้แจกวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ ประพรหมน้ำมนต์ ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย และประชาชน ที่เดินทางสัญจรผ่าน นอกจากนี้ “ชัช ตลาดไท” ยังได้ซื้อสลากกินแบ่งรุฐบาล ให้กับผู้ที่ร่วมในพิธีด้วย
นายชัชชัย เปิดเผยว่า ปีนีจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมรถกู้ภัย รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ เอาไว้บริการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงนำรถไปบรการฉีดน้ำเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์ ในพื้นที่เกาะเมือง จึงได้นิมนต์ ขอความแม่ตาพระอาจารย์แดง มาปลุกเสก อธิฐานจิต เจริญพระพุทธมนต์ น้ำ รถดับเพลิง รถน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล