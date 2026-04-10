รุ่นน้องโหด คว้าปืนยิงรุ่นพี่ หนุ่มส่งของ ขณะปลดทุกข์เสียชีวิตคาห้องน้ำ ก่อนหนีข้ามฝั่ง สุดท้ายมอบตัว อ้างปมแค้นเก่า เคยผิดใจกันในกลุ่มทำประมง
เมื่อเวลา 08.50 น.วันที่ 10 เม.ย.2569 พ.ต.อ.จักรกฤช ศรีโรจนากูร ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ รับแจ้งเหตุชายถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในชุมชนคลองแสนสุข ถนนท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
จากการตรวจสอบทราบว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อ นายคธาวุฒ คงคำ อายุ 32 ปี พนักงานส่งของบริษัทเอกชน ถูกยิงบริเวณข้างศีรษะด้านขวาใกล้ท้ายทอย 1 นัด ขณะนั่งอยู่ในห้องน้ำ ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีไปนั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนทราบตัวผู้ก่อเหตุ คือนายชนากร อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนและพักอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน โดยพบว่าทั้งสองมีปัญหาขัดแย้งส่วนตัวมาก่อน โดยหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ และไล่ตรวจสอบเส้นทางหลบหนี กระทั่งพบเบาะแสว่า ผู้ก่อเหตุใช้เรือหางยาวหลบหนีข้ามไปยังฝั่งพระสมุทรเจดีย์ ก่อนทิ้งเรือและหลบหนีต่อไป
ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น.นายชนากร ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ โดยเดินทางมาพร้อมผู้ปกครอง เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุ โดยอ้างว่าก่อนหน้านี้มีปัญหากับรุ่นน้องในกลุ่มอาชีพประมง แม้จะเคลียร์ใจกันแล้ว แต่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นรุ่นพี่ของอีกฝ่ายยังไม่พอใจ และมักออกหน้าปกป้องแทน
กระทั่งวันเกิดเหตุ ผู้เสียชีวิตได้โทรศัพท์มาด่าทอ และท้าทายให้ตนออกไปพบ ด้วยความโมโหจึงพกอาวุธปืนไปหา เมื่อไปถึงพบผู้เสียชีวิตกำลังนั่งอยู่ในห้องน้ำ จึงถีบประตูเข้าไปและเกิดการยื้อแย่งอาวุธกัน ก่อนที่ตนจะยิงใส่จนกระสุนถูกศีรษะล้มลง
หลังก่อเหตุ ผู้ต้องหาได้หลบหนีโดยใช้เรือหางยาว ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปฝั่งพระสมุทรเจดีย์ พร้อมโยนอาวุธปืนทิ้งน้ำ เพื่อทำลายหลักฐาน ก่อนตัดสินใจเข้ามอบตัว พร้อมยอมรับผิดและกล่าวขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” และดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม รวมถึงติดตามอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ เพื่อประกอบสำนวนคดีต่อไป