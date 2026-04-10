หาม ผกก. สภ.นาโพธิ์ ส่งโรงพยาบาล ช็อกหมดสติจากอากาศร้อน ตรวจพบหัวใจมีปัญหา ต้องทำการผ่าบายพาสอย่างเร่งด่วน
10 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รถโรงพยาบาลนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เร่งนำตัว พ.ต.อ.พงศกร พลยางนอก ผกก.สภ.นาโพธิ์ นักเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานรุ่น 57 ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ หลังหมดสติอยู่ในห้องนอนโดยไม่ทราบสาเหตุ
ซึ่งจากการสอบถามคนขับรถประจำตำแหน่งทราบว่า ก่อนทราบเหตุได้รอรับ ผกก.ที่บ้านพักในบริเวณ สภ.นาโพธิ์ เพื่อพา ผกก.ไปประชุมที่ภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
แต่รอนานผิดสังเกตไม่เห็น ผกก.ออกมาจากบ้านพัก โทรศัพท์ติดต่อไปก็ไม่รับสาย ด้วยเวลาที่จำกัดที่จะเดินทางไปประชุมจึงเปิดประตูเข้าไปพบว่าผกก.นอนหมดสติอยู่ภายในห้องนอน จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาโพธิ์ ก่อนถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เป็นการเร่งด่วน
ขณะที่ พล.ต.ต.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังทราบข่าวได้ไปรอรับและดูอาการที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ ทราบว่าระหว่างทางรถพยายาลต้องแวะเข้าโรงพยาบาลคูเมือง เพราะเครื่องมือช่วยเหลือภายในรถมีไม่เพียงพอ
จากนั้นได้ถูกส่งต่อเร่งด่วนมาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ ระทางอีก 30 กม.จากระยะทางทั้งหมด 90 กม.
หลังจากนั้นหมอได้ตรวจเช็กอาการอย่างละเอียด พบว่าหัวใจมีปัญหา ต้องทำการผ่าบายพาสอย่างเร่งด่วน ล่าสุดทราบจากแพทย์ว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว ส่วนสาเหตุจะต้องรอคำวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้ง เบื้องต้นมีโอกาสที่จะเกิดจากสภาพอากาศร้อน จึงเกิดอาการช็อกหมดสติ