หาม ผกก. สภ.นาโพธิ์ ส่งโรงพยาบาล ช็อกหมดสติจากอากาศร้อน ตรวจพบหัวใจมีปัญหา ต้องทำการผ่าบายพาสอย่างเร่งด่วน

10 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รถโรงพยาบาลนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เร่งนำตัว พ.ต.อ.พงศกร พลยางนอก ผกก.สภ.นาโพธิ์ นักเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานรุ่น 57 ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ หลังหมดสติอยู่ในห้องนอนโดยไม่ทราบสาเหตุ

ซึ่งจากการสอบถามคนขับรถประจำตำแหน่งทราบว่า ก่อนทราบเหตุได้รอรับ ผกก.ที่บ้านพักในบริเวณ สภ.นาโพธิ์ เพื่อพา ผกก.ไปประชุมที่ภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

แต่รอนานผิดสังเกตไม่เห็น ผกก.ออกมาจากบ้านพัก โทรศัพท์ติดต่อไปก็ไม่รับสาย ด้วยเวลาที่จำกัดที่จะเดินทางไปประชุมจึงเปิดประตูเข้าไปพบว่าผกก.นอนหมดสติอยู่ภายในห้องนอน จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาโพธิ์ ก่อนถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เป็นการเร่งด่วน

ขณะที่ พล.ต.ต.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังทราบข่าวได้ไปรอรับและดูอาการที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ ทราบว่าระหว่างทางรถพยายาลต้องแวะเข้าโรงพยาบาลคูเมือง เพราะเครื่องมือช่วยเหลือภายในรถมีไม่เพียงพอ

จากนั้นได้ถูกส่งต่อเร่งด่วนมาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ ระทางอีก 30 กม.จากระยะทางทั้งหมด 90 กม.

หลังจากนั้นหมอได้ตรวจเช็กอาการอย่างละเอียด พบว่าหัวใจมีปัญหา ต้องทำการผ่าบายพาสอย่างเร่งด่วน ล่าสุดทราบจากแพทย์ว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว ส่วนสาเหตุจะต้องรอคำวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้ง เบื้องต้นมีโอกาสที่จะเกิดจากสภาพอากาศร้อน จึงเกิดอาการช็อกหมดสติ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
2

เจอแล้ว Doctor X เมืองไทย! นักดนตรีหนุ่ม ตามหาคุณหมอทักมาเตือนช่วยชีวิต ขอบคุณผู้มีพระคุณ 
3

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ พ.ต.ท.หญิง พัชรี วงษ์ไพร สภ.เชียงขวัญ
4

หม่อมเอ็กซ์ เปิดภาพกับ รุ้ง หนูหิ่น ลั่นชีวิตจริงของเรา2คน หลังเพิ่งเปิดตัวคบ หยวน
5

โปรดเกล้า ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ 
6

ตร.ไซเบอร์ ทลายขบวนการ เว็บพนันกลางเมืองอุดร จับผู้ต้องหา 4 ราย พบเงินหมุนเวียนกว่า 120 ล้าน
7

รวบ 'ไอ้ตี๋' มือยิงหนุ่มหน้าโรงงาน เปิดใจทุ่มเทแทบตายสาวยังไม่ยอมเป็นแฟน
8

เด็กหญิงคนเดียวในสนาม น้องพิกเล็ต วัย 7 ขวบ ผู้คว้าแชมป์ Super Kart Thailand
9

จับคาลานวัด อดีตนายกอบต.หลายสมัย ใช้รถกระบะดัดแปลงช่องลับ ขนยาบ้า 7.5 แสนเม็ด
10

รู้จักภาวะ อะโครเมกาลี (Acromegaly) เผยอาการบ่งชี้โรค - วิธีการรักษา