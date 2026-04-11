สลด หนุ่มขี่จยย.เสียหลักล้ม เก๋งตามมาเบรกไม่ทัน เหยียบซ้ำขาด 2 ท่อน รถเหินพุ่งขึ้นเกาะกลาง อัดติดคาเสาไฟฟ้า เพลิงลุกไหม้วอดรถทั้งคัน

เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 11 เม.ย.2569 ร.ต.ท.ทัศไนย มานิตย์ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าโรงเรียนมุสลิมเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต และแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กรุงเทพฯ คนขับเสียชีวิตชื่อ นายพงศ์สิริ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี สภาพศพร่างขาด 2 ท่อน ส่วนเกาะกลางถนนพบรถยนต์ ทะเบียน กรุงเทพฯ สภาพชนกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างและมีไฟกำลังลุกไหม้อยู่

เหยียบซ้ำขาด 2 ท่อน

สลด หนุ่มขี่จยย.เสียหลักล้ม เก๋งตามมาเบรกไม่ทัน เหยียบซ้ำขาด 2 ท่อน รถเหินพุ่งขึ้นเกาะกลาง อัดติดคาเสาไฟฟ้า เพลิงลุกไหม้วอดรถทั้งคัน

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เกาะแก้ว กำลังระดมฉีดน้ำเพื่อระงับเพลิง ทราบชื่อคนขับคือ นายพุฒิพงศ์ (ขอสงวนนามสกุล) ได้รับบาดเจ็บ หน่วยกู้ชีพอบต.เกาะแก้ว นำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เหยียบซ้ำขาด 2 ท่อน

จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า รถจักรยานยนต์ได้เสียหลักล้มลง แล้วรถเก๋งขับผ่านชนเหยียบร่างซ้ำ ก่อนเสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางถนน ชนเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จนเกิดเพลิงลุกไหม้

จากนั้นได้ร่วมกับแพทย์นิติเวช ชันสูตรพลิกศพ ก่อนมอบศพให้ทางมูลนิธิ กุศลธรรมภูเก็ต นำศพส่งไปชันสูตร อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุการตายและจะได้ทำการสอบสวนนายพุฒิพงศ์ คนขับรถเก๋ง ก่อนดำเนินคดีต่อไป

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