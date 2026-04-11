รายแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเดิม 7 วันอันตราย กระบะชนประสานงาเก๋ง เสียชีวิต 1 สาหัส 1 คาดเร่งแซงไม่พ้น

เมื่อเวลา 09.20 น.วันที่ 11 เม.ย.2569 พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ สารภูษิตสันต์ ผกก.สภ.หล่มสัก รับรายงานอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถกระบะ บริเวณถนนสายน้ำพุง-น้ำก้อ หน้าสุสานป่าช้าจีนดงข่อย หมู่1 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ จึงประสานไปยังกู้ชีพและแพทย์เวรโรงพยาบาลหล่มสัก และอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูหล่มสัก จากนั้นจึงรุดไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะตู้ทึบ โตโยต้า รีโว สีขาว ทะเบียน นข-9299 ร้อยเอ็ด มีนางสุนันทา อายุ 41 ปี นั่งโดยสารมาในรถ ได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงรีบนำตัวส่ง รพ.หล่มสัก ใกล้กันพบรถเก๋ง โตโยต้า ยาริส สีขาว ทะเบียน กน-5262 เพชรบูรณ์ โดยนายสามารถ อายุ 39 ปี เป็นผู้ขับขี่ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

สภาพรถทั้งสองคันมีร่องรอยชน ด้านหน้าอย่างรุนแรง ลักษณะเป็นการชนประสานงา เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหล่มสัก ขณะที่แพทย์เวรชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น ก่อนส่งร่างผู้เสียชีวิตเก็บรักษา เพื่อรอการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวน คาดว่าเกิดจากการแซงในที่คับขันแล้วไม่พ้น

ด้าน ผกก.สภ.หล่มสัก ได้กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายช่วง “7 วันอันตราย” โดยเน้นตรวจพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และการไม่สวมอุปกรณ์นิรภัย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงสถิติชี้ว่า การชนประสานงามักเกิดจากการแซงในที่คับขัน หรือหลับใน จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อลดการสูญเสียในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำในช่วง 7 วันอันตราย เสียชีวิตห้ามเกิน 4 รายและบาดเจ็บไม่เกิน 20 ราย

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