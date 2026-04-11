พบร่าง นายช่าง อบต. เสียชีวิตในคลอง เจอรอยกระสุนที่ขมับขวา 1 นัด พบจดหมายเขียนทิ้งไว้ 1 ฉบับ ด้าน ภรรยาช็อกรู้ข่าว เผย หายไปคืนวันที่ 9 เม.ย. เล่าปมสลด
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 เม.ย.2569 พ.ต.ท.ไมตรี พากุล พนักงานสอบสวน สภ.เมืองระยอง รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในคลองใกล้เล้าหมู ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่นิติเวช และกู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 45 ปี เป็นนายช่างสังกัด อบต.แห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ระยอง สภาพศพสวมชุดพลเรือน สภาพนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ จากการชันสูตรเบื้องต้นพบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม. เข้าที่ขมับขวา 1 นัด และพบอาวุธปืนขนาดเดียวกันจมอยู่ใกลักับร่างผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นอกจากนี้ ยังพบจดหมาย 1 ฉบับ เขียนถึงลูกชาย ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน โดยมีเนื้อหาขอโทษและขออโหสิกรรมต่อสิ่งที่กระทำผิดไป พร้อมระบุว่า ต้องการชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้น
จากการสอบถาม ชาวบ้านในพื้นที่ ให้การว่า เมื่อช่วงกลางดึก 2 วันก่อน ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัดบริเวณริมคลอง แต่ในขณะนั้นไม่มีใครเอะใจ เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นชาวบ้านยิงปืนขู่หัวขโมยที่มาลักลอบหาปลา จนกระทั่งช่วงสายวันนี้ มีผู้ผ่านมาพบร่างผู้เสียชีวิตจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ด้าน ภรรยาผู้เสียชีวิต กล่าวว่า สามีตกอยู่ในภาวะเครียดและวิตกกังวลอย่างหนักมาประมาณ 2 สัปดาห์ เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและเรื่องชู้สาว โดยกังวลว่า จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงจนถึงขั้นให้ออกจากราชการ
ก่อนหน้านี้ ครอบครัวได้ช่วยกันปลอบใจ และตนได้นำอาวุธปืนไปแอบซ่อนไว้เพื่อป้องกันเหตุร้าย แต่เมื่อคืนวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา สามีได้หายตัวออกจากบ้านไป สมาชิกในครอบครัวพยายามออกตามหาแต่ไม่พบ จนกระทั่งมาทราบข่าวในวันนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบหมายให้กู้ภัยฯ นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลระยอง เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้ง ก่อนจะให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป