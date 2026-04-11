ตำรวจภาค 4 รวบแก๊ง “นัท ท่าพระ” รับงานเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้าน ขนยาบ้าล้านกว่าเม็ด ขายให้ลูกค้าช่วงสงกรานต์ ยึดทรัพย์เกลี้ยง บ้านรถเงินทอง 6.6 ล้านบาท

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 11 เม.ย.2569 ที่ ศปก.กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ภ.4 พ.ต.อ.พงศ์ฤทธิ์ คงสิริสมบัติ รอง ผบก.สส.ภ.4 พ.ต.อ.นุติ ศักดิ์สุภาพ ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 พ.ต.อ.วีระ หางนาค ผกก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ร่วมแถลงจับกุมนายอภิภู หรือนัท อายุ 34 ปี นายชินกร อายุ 28 ปี และ นายสินทร อายุ 29 ปี ทั้งหมดบ้านอยู่ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พร้อมของกลางยาบ้า 1,125,591 เม็ด ไอซ์ น้ำหนัก 24.9 กรัม อาวุธปืนขนาด 9 มม. พร้อมกระสุน 10 นัด ขณะนำยาบ้ามาส่งให้ลูกค้าในเขต ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น

พล.ต.ท.สันติ เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้ มีสายลับแจ้งเบาะแสว่า มีเครือข่ายชาว สปป.ลาว จะลักลอบขนยาบ้าจากจ.หนองคายมายังจ.ร้อยเอ็ด จึงสั่งการให้ กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด สืบสวนหาข้อมูลจนรู้ว่าเป้าหมายเปลี่ยนจากร้อยเอ็ดมายังพื้นที่ต.ท่าพระ ตำรวจ กก.สส.2 บก.สส.ภ.4 ส่งกำลังจับตาบุคคลที่ต้องสงสัยที่เคยถูกจับคดียาเสพติดแล้วพ้นโทษ โดยสายลับแจ้งมาว่าได้รับการติดต่อจากนายนัท ว่าเครือข่ายชาวสปป.ลาว ให้ไปรับยาบ้าล้านกว่าเม็ดไปส่งที่ร้อยเอ็ด แต่สายลับปฏิเสธการรับงานเชื่อว่านายนัทน่าจะให้เครือข่ายตัวเองรับงานแทน

จากนั้นตำรวจ วางกำลังไว้ตามจุดที่น่าเชื่อว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่ต.ท่าพระ ไปยังร้อยเอ็ดและพบรถกระบะโตโยต้า สีขาว ทะเบียนขอนแก่น ขับอยู่บนถนนสายท่าพระ มุ่งหน้าไปอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จึงเข้าสกัด พบ นายชินกร และ นายสินทร หลังกระบะมีกระสอบบรรจุยาบ้า 540,000 เม็ด

นำตัวไปสอบสวนขยายผล ซัดทอดว่า นายนัท จ้างให้ขนยาบ้า ตำรวจไปจับนายนัทได้ที่บ้านพัก ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือพบว่า มีการติดต่อกับเครือข่ายยาเสพติดสปป.ลาว ติดต่อกับสายลับตำรวจ และติดต่อกับผู้ต้องหา 2 คนจริง พร้อมอายัดทรัพย์ ทั้งโฉนดที่ดิน บ้าน รถ และเงินสด รวมมูลค่า 6,650,000 บาท ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าพระ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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