ฝรั่งกร่าง ขี่ย้อนศรเจอรถจอดขวาง โมโหชูนิ้วกลางใส่ ตำรวจเขียนใบสั่งให้ ฉีกโชว์ต่อหน้า เดือดร้อนยันภรรยาคนไทย ต้องมาจ่ายค่าปรับ-รับตัวกลับ
11 เม.ย. 69 – สังคมออนไลน์ได้แชร์คลิปชายชาวต่างชาติคนหนึ่ง ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรมาจอดอยู่หน้ารถเก๋งคันหนึ่ง บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งใจกลางเมืองชลบุรี พร้อมมีการชูนิ้วกลางใส่รถเก๋งคันดังกล่าว
จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี ได้ออกติดตามตัว จนพบชายชาวต่างชาติคนดังกล่าว ภายในซอยสุสานเม่งหุย ต.บ้านสวน อ.เมือง จึงเข้าไปพูดคุยด้วย พร้อมออกใบสั่งให้ ในข้อหากระทำผิดกฎจราจร แต่ชายคนดังกล่าวหลังรับใบสั่งแล้วได้ฉีกทิ้งต่อหน้าตำรวจทันที ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวไปยังโรงพัก
ต่อมา ภรรยาชายชาวต่างชาติที่ก่อเหตุ ซึ่งเป็นข้าราชการแห่งหนึ่ง ได้เดินทางมาที่ สภ.เมืองชลบุรี เพื่อชำระค่าปรับและรับตัวสามีกลับไปเป็นที่เรียบร้อย
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ พบไรเดอร์ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุและเป็นเจ้าของคลิป เปิดเผย่า ชายชาวต่างชาติได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรมา แล้วมาเจอรถเก๋งที่จอดอยู่ พอไปไม่ได้จึงยกนิ้วกลางใส่และแลบลิ้นใส่ตามคลิป ตนเห็นเหตุการณ์จึงถ่ายคลิปเอาไว้เผื่อมีเหตุการณ์รุนแรง แต่ทางรถเก๋งไม่ได้ลงรถแต่อย่างใด แต่ก็มีการประชันหน้ากันอยู่ประมาณ 3 นาที ก่อนที่รถเก๋งจะหักหลบแล้วรีบขับรถออกจากที่เกิดเหตุ