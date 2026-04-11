เพื่อนสุดเศร้ามาช่วยไม่ทัน สาว 22 เสียชีวิตสลดในห้องน้ำห้องเช่า เครียดหลายเรื่องแยกกันอยู่กับลูก อีกทั้งเพิ่งถูกให้ออกจากงานวันเดียวกัน

เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 11 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ รับแจ้งจาก นายผจญ แก้วสังข์ ผู้ใหญ่บ้านว่าพบหญิงสาวเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำห้องเช่า ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงประสานแพทย์ แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวน และหน่วยกู้ภัย

ที่เกิดเหตุเป็นห้องพักให้เช่า ภายในห้องน้ำพบศพหญิง อายุ 22 ปี โดยมีกองขี้เถ้าจากการก่อไฟ บริเวณโต๊ะเครื่องแป้งพบซองยาถูกแกะกินแล้วจำนวนมาก และยังพบข้อความเขียนด้วยปากกาบอกว่า หนูขอโทษ ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ

เพื่อนผู้เสียชีวิต ระบุ ก่อนเกิดเหตุมีคนทักมาบอกว่าน้องกินยาจึงพยายามตามหาที่พักและรีบเข้ามาดู แต่ไม่ทันพบว่าน้องเสียชีวิตแล้ว คาดสาเหตุมาจากปัญหาส่วนตัว เรื่องครอบครัว เนื่องจากแยกกันอยู่กับลูก อีกทั้งเพิ่งถูกให้ออกจากงานวันเดียวกัน และมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วย

จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งชันสูตร พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

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