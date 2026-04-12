จ่าปืนดุ มอบตัวแล้ว สารภาพโมโหที่เห็นแฟนอยู่กับกิ๊ก เรียกลงมาคุยแล้วไม่ลงมา เผยเป็นทหารอยู่ชายแดนสระแก้ว นานๆกลับบ้านที คบมา 4 ปี มีแผนแต่งงานเดือนหน้า
จากกรณีที่ที่ จ.ส.อ.อรรถสิทธิ์ ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงแฟนสาว ขณะที่นั่งรถมากับกิ๊กหนุ่มบริษัทประกัน ภายหลังจากกลับมาจากจางบวช เหตุเกิดบนถนนพิจิตร-ดงกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ส่งผลให้ น.ส.กฤชแก้ว แฟนสาวถูกยิง 2 นัดได้รับบาดเจ็บ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าเมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 12 เม.ย.2569 ทนายความ และญาติ ได้นำตัว จ.ส.อ อรรถสิทธิ์ หรือยุ้ง ผู้ต้องหามามอบตัวกับ พล.ต.ต.ทรงพล สังข์เกษม ผบก.ภ.จว.พิจิตร และพ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม ผกก.สส.ภ.จว.พิจิตร และพ.ต.ท. เอกภาพ ถิระวันธุ์ สวญ.สภ.ดงประคำ พร้อมพนักงานสอบสวน โดย จ.ส.อ.อรรถสิทธิ์ มีสีหน้าตึงเครียด ท่ามกลางพี่น้องญาติๆๆ คอยพูดให้กำลังใจ
จ.ส.อ.อรรถสิทธิ์ กล่าวว่า ตนเองเป็นทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบกองร้อยที่ 12 จังหวัดชลบุรี ตำแหน่งพลขับ และไปปฎิบัติหน้าที่ประจำชายแดน จังหวัดสระแก้ว โดยได้คบหากับน.ส.กฤชแก้ว แฟนสาวผู้บาดเจ็บมา 4 ปี โดยน.ส.กฤชแก้ว ทำงานเป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ได้คบหาและมีแผนจะแต่งงานกัน ในเดือน พ.ค.นี้
โดยช่วงที่เกิดสงครามชายแดน ตนเองไม่ค่อยได้กลับบ้าน ที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นานๆจะได้กลับมา อีกทั้งตนเองได้ข่าวระแคะระคายว่าแฟนสาวคบซ้อน และไม่ค่อยรับโทรศัพท์ จึงได้ลากลับมาบ้าน เมื่อกลับมาบ้านในวันเกิดเหตุ แฟนสาวบอกว่าจะไปงานบวชที่จังหวัดพิจิตร และแฟนสาวไม่ยอมให้มาด้วย โดยแฟนสาวอ้างว่างานบวชมีแต่ผู้หญิง ไม่ต้องตามมา
แต่ตนเองสงสัยว่า เป็นเพราะอะไรทำไม ไม่ให้ตนเองมาด้วย ดังนั้นตนเองจึงขับรถตามมา แล้วจึงเห็นภาพเหตุการณ์ ว่าแฟนตนเองนั่งรถมากับผู้ชาย ซึ่งเป็นกิ๊กตามที่ได้รับเบาะแสมา ตนพยายามเรียกให้แฟนสาวลงมาคุย แต่ไม่ยอมลงมา จึงได้บันดาลโทษะ นำปืนที่พกติดตัวมาจ่อยิง โดยได้ยิงไปทั้งหมด 2 นัด โดยไม่ได้ตั้งใจยิง หลังเกิดเหตุได้หลบหนี
ด้านพี่สาวคนโตของ จ.ส.อ อรรถสิทธิ์ กล่าวว่า วันเกิดเหตุน้องกับพักอยู่กับน.ส.กฤชแก้ว แต่ปรากฏว่าน.ส.กฤชแก้วบอกว่าจะมาบวชนาค ที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร น้องชายขอมาด้วย แต่เขาไม่ยอมให้มา หลังจากน.ส.กฤชแก้วไปแล้ว น้องพยายามโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่รับสาย จึงขับรถตามมา ดูด้วยตาตัวเอง จึงพบว่าน.ส.กฤชแก้ว อยู่กับแฟนคนใหม่ จึงก่อเหตุดังกล่าว
ขณะที่ ผกก.สส.ภ.จว.พิจิตร ได้กล่าวว่า ทางตำรวจได้ขออนุมัติหมายศาลจับกุมตัว จ.ส.อ.อรรถสิทธิ์ แล้ว ซึ่งหลังก่อเหตุ จ.ส.อ.อรรถสิทธิ์ ได้ไปอยู่บ้านญาติ เพื่อสงบสติอารมณ์ พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และติดต่อทนายความ เพื่อมามอบตัวสู้คดีดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาพยายามฆ่า และพกพาอาวุธปืนไม้ได้รับอนุญาต ส่วนสาเหตุ นั้นเกิดจากความหึงห่วง เนื่องจาก น.ส.กฤชแก้ว นั้นเป็นแฟน กับจ.ส.อ อรรถสิทธิ์ มาหลายปี และมาคบซ้อน กับ นายกิตติพิพัชร์ ซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทประกัน จึงเกิดความหึงหวงกันเข้า และได้มาก่อเหตุดังกล่าว
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