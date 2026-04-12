อุกอาจ! แก๊งโจรใจบาป ลอบวางข่ายดักปลาหน้าวัด เขตอภัยทานกลางดึก ชาวบ้านตะโกนห้ามไม่ฟัง ขนปลาซิ่งเรือหนีลอยนวล
วันที่ 12 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์คลิปภาพเหตุการณ์คนร้ายรอบวางข่ายดักปลาบริเวณหน้าวัดสุทธิรุจิราราม ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยในคลิปภาพเป็นคนร้าย เป็นชาย 4 คน ใช้จำนวน 2 ลำ ขนปลาที่ติดอยู่ข่ายดัดปลา ใส่ในเรือจนเต็มลำเรือ เร่งเครื่องเรือหลบหนีโดยชาวบ้านพยายามขู่และเรียกให้หยุดเรือแต่คนร้ายไม่ยอมหยุดหลบหนีไปได้ เหตุเกิดเมื่อกลางดึกของวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพระ
ภายหลังมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ ไปตามสื่อโซเชียล มีคนมาสาปแช่งการกระทำของคนร้ายกันต่างๆนาๆ พร้อมกับให้ข้อมูลถึงกลุ่มคนร้าย
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บริเวณท่าน้ำคลองบ้านกรด หน้าวัดสุทธิรุจิราราม ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พบ พระภิกษุ ชาวบ้าน มาดูปลาสวายที่อยู่ในคลองที่หายจำนวนมาก ไม่ผุดขึ้นมากินอาหาร น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
ด้าน ผู้ที่ถ่ายคลิปคืนวันเกิดเหตุ อายุ 20 ปี กล่าวว่า ตนเองพร้อมกับเพื่อนกำลังกลับบ้าน พบเห็นชาวบ้านกำลังยืนอยู่บนสะพาน ส่งเสียงเอะอะ จึงจอดรถดู เห็นว่ามีคนร้ายใช้เรือจำนวน 2 ลำ ติดเครื่องยนต์ ในเรือมีปลาสวายขนาดใหญ่ ที่ติดตาข่ายดักปลาจำนวนมาก จึงถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน โดยเห็นรูปร่างหน้าตาของคนร้ายอย่างชัดเจน พร้อมกับเรียกให้หยุดเรือ แต่คนร้ายไม่ยอมหยุด เร่งเครื่องเรือหลบหนีไปตามลำคลองบ้านกรด แบบไม่เกรงกลัว
วันนี้มาเห็นปลาในคลองหน้าวัด รู้สึกสะเทือนใจ สงสารปลาที่ถูกจับไป ปลาซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่ในคลองหายไปจำนวนมาก ไม่ผุดขึ้นมากินอาหารเหมือนทุกวัน มันเป็นบาป เป็นเขตอภัยทาน คนร้ายไม่น่าก่อเหตุแบบนี้เลย
ขณะที่ ชายที่เห็นเหตุการณ์ อายุ 21 ปี เล่าให้ฟังว่า พยายามมตะโกน ห้ามคนร้ายให้หยุด ไม่ให้หนี ข่มขู่ก็แล้ว แต่คนร้ายไม่ยอมหยุด ปลาเต็มลำเรือ พอเห็นว่าเรือกำลังจะรอดใต้สะพานข้ามคลองไป ได้คว้าก้อนหิน เพื่อจะข่มขู่ให้คนร้ายหยุด แต่คนร้ายไม่ยอมหยุด ขับหลบหนีไปตามลำคลองบ้านกรด ซึ่งไปเชื่อมต่อกับ ต.บ้านโพธิ์ แม่น้ำเจ้าพระยา ไปถึงเกาะพระ กลางแม่น้ำเจ้าพระยาได้
ในส่วนของ พ.ต.อ.พิภพ นาพุทรา ผกก.สภ.บางปะอิน ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ลงพื้นที่สอบสวนพยาน และภาพจากคลิปวีดีโอ รวมถึงข้อมูลที่มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสมาที่วัด พอจะทราบกลุ่มคนที่มาขโมยปลาหน้าวัดแล้ว และสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางปะอิน ลงพื้นที่ตรวจสอบสืบสวนหาข้อมูลเบาะแสของคนร้าย
ขณะที่ พระรัตฐกรัย อายุ 53 ปี พระลูกวัด กล่าวว่าคืนวันเกิดเหตุ มีชาวบ้านไปปลุกที่กุฏิ ว่ามีคนมาลงข่ายดักปลาอยู่ที่ท่าน้ำหน้าวัด จึงรีบออกมา เห็นเรือสองลำกำลังลงไข่ดักปลา จึงได้ตะโกนบอกว่า “โยมหยุด มันหน้าวัดนะ เขตอภัยทาน อย่าเอาปลาไป” แต่คนร้ายทั้ง 4 คน ไม่หยุด ยังคงลงไข่ดักปลาและเอาปลาขึ้นเรือจนเต็มลำเรือหลบหนีไป เห็นปลาที่อยู่ในเรือไปแล้ว รู้สึกเสียใจมาก เพราะตนเองเป็นคนที่คอยดูแลเรื่องอาหารปลา และปลาที่เลี้ยงไว้หน้าวัด ส่วนใหญ่จะเป็นปลาสวาย ขนาดตั้งแต่ 5-10 กิโลกรัม วันนี้พบว่าปลาภายในคลองหายไปจำนวนมาก ซึ่งทุกวันก็จะมีญาติโยมในละแวกใกล้เคียงแวะเวียนกันเข้ามาให้อาหารปลาเป็นประจำทุกวัน