ลูกพาแม่นั่งรถ กลับจากทำบุญ ‘สงกรานต์’ ขับเก๋งพุ่งเสยกระบะยับ แม่เสียชีวิต ด้านรถทัวร์เผย เบรกเพราะมีคนข้ามถนน อยู่ดีดี กระบะ-เก๋ง พุ่งชนท้ายอย่างจัง

12 เม.ย. 69 – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกชะงาย พร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพัทลุง เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนกัน 3 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ บนถนนสายเพชรเกษม พัทลุง–ตรัง หมู่ที่ 4 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ที่เกิดเหตุ พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ภายในรถมีผู้โดยสารคือ นางเจียร อายุ 87 ปี นั่งข้างคนขับ ได้รับบาดเจ็บสาหัส และ น.ส.พวงเพชรอายุ 61 ปี เป็นผู้ขับขี่ ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน

ใกล้กันพบ รถกระบะอีซูซุ 4 ประตู สภาพด้านหน้าและด้านหลังพังเสียหาย โดยมี นายอัตตพล อายุ 32 ปี เป็นผู้ขับขี่ ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีรถทัวร์ท่องเที่ยว ที่ถูกรถกระบะพุ่งมาชนท้ายอีกที

นายธวัชชัย อายุ 54 ปี คนขับรถทัวร์ เล่าว่า บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นตลาดนัด มีรถยนต์ด้านหน้าหยุดให้คนข้ามถนน ตนจึงชะลอและจอดรถ โดยเว้นระยะห่าง แต่จู่ ๆ ได้ยินเสียงชนจากด้านหลัง เมื่อลงไปดูพบว่า รถเก๋งได้พุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างแรง ก่อนที่รถกระบะจะไถลไปชนท้ายรถทัวร์ที่ตนขับฃ

จากการสอบสวนเพิ่มเติม ทราบว่า น.ส.พวงเพชร ได้พาแม่กลับจากทำบุญช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่ อ.เมืองพัทลุง และกำลังอยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านที่ อ.ศรีนครินทร์ ก่อนประสบอุบัติเหตุดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นางเจียร ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส หมดสติ ไม่มีชีพจร มีเลือดออกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงเร่งปั๊มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลพัทลุง แต่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา

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