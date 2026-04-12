ชาวหนองคายนับพันคน ฟ้อนถวายบูชาหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ในงานสงกรานต์ผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส
เมื่อเวลา 18.09 น. วันที่ 12 เม.ย.2569 ที่หน้าพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย พระเทพวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีบวงสรวง และการฟ้อนถวายบูชาหลวงพ่อพระใส
โดยมีชาย หญิง ชาวหนองคาย ทุกช่วงวัยจำนวนมากกว่าพันคน มาร่วมกันฟ้อนถวายบูชาหลวงพ่อพระใส เป็นการถ่ายทอดความศรัทธาที่ชาวหนองคายมีต่อองค์หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของชาวหนองคาย ในงานสงกรานต์ผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส
ในแต่ละปีชาวหนองคายจะเฝ้ารอร่วมกิจกรรมฟ้อนรำถวายหลวงพ่อพระใส แม้ว่าอากาศจะร้อนเพียงใดก็ไม่ย่อท้อเพื่อหวังแสดงออกถึงความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปที่พึ่งทางจิตใจของชาวหนองคายมาอย่างยาวนาน
ส่วนในวันที่ 13 เม.ย.2569 จะมีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสลงจากพระอุโบสถ แห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนจะอัญเชิญแห่รอบเมืองให้ประชาชนชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวได้รดสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล
พร้อมด้วยพระพุทธรูปจากวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเป็นริ้วขบวนยาวเดินรอบเมืองตามถนนสายหลัก แล้วอัญเชิญกลับวัดโพธิ์ชัย ตั้งประดิษฐานไว้ศาลาพลับพลาให้ประชาชนได้รดสรงน้ำขอพรตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ และอัญเชิญกลับขึ้นภายในพระอุโบสถในวันที่ 18 เม.ย.นี้