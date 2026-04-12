ถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นคึกคักเล่นน้ำสงกรานต์ ก่อนมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ ตำรวจปรับการเดินรถแบบวันเวย์ลดปัญหาจราจรติดขัด

วันที่ 12 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศบนถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นถนนหน้าเมือง, ถนนรื่นรมย์ รวมทั้งถนนศรีจันทร์ ที่ใช้จัดงานสุดยอดสงกรานต์อีสานถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่น

มีประชาชนออกมาเล่นน้ำจำนวนมาก ทั้งการขึ้นท้ายรถกระบะ การเดินไปบนถนนทั้งสองฝั่ง โดยที่ร้านค้าต่างนำเวทีเครื่องเสียง พร้อมดีเจ มาเปิดเพลง สร้างความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ออกมาเล่นน้ำกัน ก่อนวันสงกรานต์ในวันพรุ่งนี้ ทำให้สภาพการจราจรบนถนนหน้าเมืองและถนนรื่นรมย์ติดขัด เคลื่อนตัวได้ช้าหลังจากที่ประชาชนออกมากันเป็นจำนวนมาก สร้างความคึกคักกับบรรยากาศงานสงกรานต์จังหวัดขอนแก่นในปีนี้

โดยตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ออกตรวจรักษาความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว ซึ่งกำหนดให้หลังเวลา 00.00น. ให้เวทีต่างๆหยุดการแสดงและปิดเพลง และให้ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกประชาชน ที่จะเดินทางกลับ

สำหรับในวันพรุ่งนี้บนถนนหน้าเมือง ถนนกลางเมือง รวมทั้งถนนที่ใช้จัดงานถนนข้าวเหนียว ตำรวจจราจรสภ.เมืองขอนแก่น ปรับการเดินรถแบบวันเวย์เพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด หลังจากทุกปีมีประชาชนออกมาเที่ยวบนถนนข้าวเหนียว และถนนรื่นรมย์จำนวนมาก

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

จับสามีภรรยาขนยาบ้าจากเหนือ ลงหาดใหญ่ อึ้งพาลูกชายไม่ถึงขวบนั่งมาด้วย
2

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
3

ด่วน! จับแล้ว หนุ่ม 19 สลิ้งแตก ชกหน้าสาวขับเก๋ง ลั่นถ้าไม่แซ่มแล่มคงไม่ใส่ อ้างไม่รู้เป็นผู้หญิง
4

เผยสาเหตุ ทำไม Disney World แทบไม่มียุง ทั้งที่สวนเต็มพื้นที่ เปิดแผนครอบคลุม
5

หมอช้าง เปิดราศีดวงดีขึ้น หลังดาวพฤหัสขยับ ถึงเวลาที่รอคอย รายได้เพิ่ม ฐานะมั่นคง ดีทุกด้าน
6

"โรคลมพิษ" ไม่ใช่แค่แพ้อาหาร! เปิด 6 ตัวการแฝงกระตุ้นผื่นคัน แนะ วิธีรับมือ
7

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ สภาพอากาศวันพรุ่งนี้ เปิดชื่อ 32 จังหวัดโดนถล่ม 
8

สลด 2 ศพ เก๋งเสียหลักชนอัดต้นไม้ริมถนนที่อุบลฯ สภาพแหลกยับหนุ่ม-สาวเสียชีวิตคาซาก
9

ฮือฮา! หุ่นปั้น ‘เนเน่ รอยัล’ ในชุดเดรสสีแดง-กีตาร์คู่ใจ กลางงานประเพณีรับบัว
10

แมนยู ตัดสินใจแล้วปลด คาร์ริก พ้นกุนซือหรือไม่หลังพ่าย โคโม ขาดลอย