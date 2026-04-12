ถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นคึกคักเล่นน้ำสงกรานต์ ก่อนมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ ตำรวจปรับการเดินรถแบบวันเวย์ลดปัญหาจราจรติดขัด
วันที่ 12 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศบนถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นถนนหน้าเมือง, ถนนรื่นรมย์ รวมทั้งถนนศรีจันทร์ ที่ใช้จัดงานสุดยอดสงกรานต์อีสานถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่น
มีประชาชนออกมาเล่นน้ำจำนวนมาก ทั้งการขึ้นท้ายรถกระบะ การเดินไปบนถนนทั้งสองฝั่ง โดยที่ร้านค้าต่างนำเวทีเครื่องเสียง พร้อมดีเจ มาเปิดเพลง สร้างความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ออกมาเล่นน้ำกัน ก่อนวันสงกรานต์ในวันพรุ่งนี้ ทำให้สภาพการจราจรบนถนนหน้าเมืองและถนนรื่นรมย์ติดขัด เคลื่อนตัวได้ช้าหลังจากที่ประชาชนออกมากันเป็นจำนวนมาก สร้างความคึกคักกับบรรยากาศงานสงกรานต์จังหวัดขอนแก่นในปีนี้
โดยตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ออกตรวจรักษาความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว ซึ่งกำหนดให้หลังเวลา 00.00น. ให้เวทีต่างๆหยุดการแสดงและปิดเพลง และให้ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกประชาชน ที่จะเดินทางกลับ
สำหรับในวันพรุ่งนี้บนถนนหน้าเมือง ถนนกลางเมือง รวมทั้งถนนที่ใช้จัดงานถนนข้าวเหนียว ตำรวจจราจรสภ.เมืองขอนแก่น ปรับการเดินรถแบบวันเวย์เพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด หลังจากทุกปีมีประชาชนออกมาเที่ยวบนถนนข้าวเหนียว และถนนรื่นรมย์จำนวนมาก