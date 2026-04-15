คำชะโนดแทบแตก นักท่องเที่ยวแห่ขอพรปู่ศรีสุทโธ เลขมาแรงขายดีจนเกลี้ยงแผง ฮือฮาเลขธูป-ขันน้ำมนต์ตรงกันเป๊ะ ลุ้นเสี่ยงโชค หวังเป็นเศรษฐีรับปีใหม่ไทย
วันที่ 15 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วังนาคินทร์คำชะโนด บ้านโนนเมือง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี วันนี้บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปภายในเกาะคำชะโนดแน่นทั้งวัน เพื่อนำพานบายศรีไปไหว้ขอพรปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมาในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย
นอกจากขอพรจากปู่ศรีสุทโธ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือนักท่องเที่ยวแห่ซื้อลอตเตอรี่หวังมีโชคใหญ่รับสงกรานต์ โดยแผงลอตเตอรี่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า แต่ที่ซื้อไม่ได้คือ 79 และ 86 ขายดีจนเกลี้ยงแผงแล้ว
ส่วนเลขเด็ดคำชะโนดวันนี้ เลขธูปมงคลและขันน้ำมนต์พิธีบวงสรวงของนักท่องเที่ยวสามีภรรยาคู่หนึ่ง เห็นเลขเด็ดเด่นชัด ธูปมงคล 109 ส่วนขันน้ำมนต์ 190,109 เลขตรงกันเป๊ะ ขันน้ำมนต์ของพ่อพราหมณ์ ชวการ คำวันสาร 268, 260