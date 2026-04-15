สงกรานต์ อำนาจเจริญ วันสุดท้ายคึกคัก นักท่องเที่ยวกว่าครึ่งแสนแห่มาเล่นน้ำ จนแน่นถนนผ้าขาวม้า คาดเงินหมุนเวียนในพื้นที่วันละ 10 ล้านบาท
วันที่ 15 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศสงกรานต์วันสุดท้าย ที่ถนนผ้าขาวม้า กลางใจเมืองอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจำนวนผู้เข้าร่วมในวันนี้จะทะลุ 50,000 คน หลังจากวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการจัดงาน และเป็นวันสุดท้าย ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมวันไหลที่คลองส่งน้ำชลประทานบ้านโนนจาน ในวันพรุ่งนี้
โดย นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยข้อมูลว่า สำหรับช่วงวันที่ 13-14 เม.ย.ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่มาเที่ยวที่ถนนผ้าขาวม้าเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงวันนี้เป็นวันสุดท้าย มีคนออกมาเล่นน้ำกว่า 50,000 คน ทำให้ภาพรวมเทศกาลปีนี้เติบโตขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ด้านการดูแลความปลอดภัย ได้นำกล้องวงจรปิดมาติดทั้งภายในบริเวณจัดงานถนนผ้าขาวม้ากลางใจเมืองอำนาจเจริญ มีระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อดูและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวที่ถนนสายนี้ โดยคาดว่าในช่วงเทศกาลปีนี้ จะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ถนนผ้าขาวมาวันละประมาณ 10 ล้านบาท