เผยสาเหตุ พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า “องค์จำลอง” ร่วงกระแทกพื้นแตก ต่อหน้าสาธุชน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง ยันอุบัติเหตุไม่ใช่เหตุอาเพศ
วันที่ 16 เม.ย.2569 ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง คณะกรรมการวัดและชุมชน ได้ประกอบพิธีอัญเชิญ “พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ออกจากมณฑปภายในกุฏิ มาประดิษฐานบนแท่นแก้วกลางศาลาเอนกประสงค์หน้ากุฏิ เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะ สรงน้ำ และปิดทองอย่างใกล้ชิด เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์)
ระหว่างการอัญเชิญ ซึ่งมีทั้งองค์จริงและองค์จำลอง ปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดคิด เมื่อผู้ทำหน้าที่อัญเชิญ “องค์จำลอง” วางลงบนแท่น แต่เกิดหลุดจากฐานและตกลงพื้น ส่งผลให้องค์พระจำลองแตกออกเป็น 3 ชิ้น ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
อย่างไรก็ตาม นายอนุกูล ศิริพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว เปิดเผยว่า ตนเองมีโอกาสไปสรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกต ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง และอยู่ในเหตุการณ์ขณะอัญเชิญองค์พระออกมาพอดี ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงอุบัติเหตุ และองค์ที่ตกแตกเป็นเพียง “องค์จำลอง” เท่านั้น ส่วนพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าองค์จริงไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่เหตุอาเพศหรือลางร้าย
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีประชาชนและผู้มีชื่อเสียงในพื้นที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย ท่ามกลางบรรยากาศสงกรานต์ที่ยังคงมีผู้คนเดินทางมาร่วมสรงน้ำพระอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Paiboon Khamlek และ อ.อนุกูล ศิริพันธ์