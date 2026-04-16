ระทึกกิ่งต้นยางนายักษ์ในวัดดังเชียงใหม่ หักหล่นลงมาตรงวัน “ปากปี๋” พอดี ทำไฟฟ้าดับ รถตู้เสียหาย เผยมีอายุ 226 ปี ปลูกโดยพระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ปลูกคู่เสาหลักเมือง เตรียมทำพิธีขอขมา อาจมีเหตุเกิดขึ้นหลังจากนี้
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 16 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุกิ่งต้นยางนายักษ์ขนาดใหญ่ ในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงให่ม่ ซึ่งอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงและศาลยักษ์กุมภัณฑ์ ได้หักร่วงหล่นลงมาเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในวัดล้มแล้วเกิดไฟชอร์ต รวมทั้งมีรถยนต์ตู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้รับความเสียหาย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในวัด เปิดเผยว่า ช่วงเกิดเหตุไม่มีลมพายุอะไรทั้งสิ้น จู่ๆ กิ่งยางนายักษ์ก็หักร่วงหล่นลงมาไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้เสาไฟฟ้า และหม้อแปลงล้มไปด้วย รถตู้ที่จอดไว้บริเวณดังกล่าวก็ได้รับความเสียหาย โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนสาเหตุคาดว่า น่าจะมาจากกิ่งยางนายักษ์ เปราะแห้งเป็นโพรงด้านในและได้หักร่วงหล่นลงมา
สำหรับต้นไม้ยางนายักษ์ต้นนี้ พระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้ปลูกไว้คู่เสาหลักเมืองเชียงใหม่ (เสาอินทขิล) กิ่งต้นยางนา ได้มาหักร่วงหล่นตรงกับวันปากปี๋ หรือ วันปากปี (ตรงกับวันที่ 16 เม.ย.ของทุกปี) คือวันแรกของศักราชใหม่ตามประเพณีล้านนา ถือเป็นวันมงคลสูงสุดในเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านนิยมกิน “แกงขนุน” (แก๋งบ่าหนุน) เพื่อเคล็ดลับให้ชีวิตมีคนเกื้อหนุนเจริญรุ่งเรือง ทำบุญตักบาตร สืบชะตาหมู่บ้าน และดำหัวผู้ใหญ่
ต้นยางนานั้นได้ชื่อว่า ต้นไม้หมายเมือง ต้นยางนา ต้นไม้หมายเมืองเชียงใหม่ ต้นยางนาต้นนี้ เป็นต้นไม้หมายเมือง ที่พระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้ปลูกไว้คู่เสาหลักเมืองเชียงใหม่ (เสาอินทขีล) อายุประมาณ 226 ปี ที่วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ต้นยางนานี้อนุรักษ์รักษาเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ภายในวัดมี 3 ต้น ต้นนี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะอยู่คู่กับเสาหลักเมืองเชียงใหม่
นายวัลลภ นามวงค์พรหม คณะกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า ด้านความเชื่อของคนโบราณ มองว่า ย่อมจะต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจากนี้ต่อไป ความเชื่อทางมิตินี้ วันที่ 13 พ.ค. วันใส่ขันดอก เสาหลักเมือง ที่กำลังจะมาถึง ต้องทำพิธีขอขมาลาโทษ ให้จิตใจคนได้หายข้องใจ หากไม่ทำก็ได้ แต่ประชาชนชาวพุทธจะมีความรู้สึกไม่สบายใจคิดมากตลอดไป ควรจะดำเนินการทำพิธีขอขมา เพื่อให้เกิดความสบายใจของประชาชนชาวล้านนา และชาวพุทธ หรือทำพิธีในวัน อินทขิลประจำปีของวัด เดือน พ.ค.69 ก็ได้
ล่าสุด นายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ โดยสั่งให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ระดมเจ้าหน้าที่ตัดกิ่งที่หักโค่นลงมา เพื่อเร่งขนย้ายออกไป รวมทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่เร่งดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าและเสาที่หักโค่นภายในคืนนี้ โดยในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ (17 เม.ย.) จะใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนตัดแต่งกิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ เนื่องจากเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และภายในเสื่อมโทรม เกรงว่าจะทำให้กิ่งหักตกลงมาทับวิหารเสาอินทขิล ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่