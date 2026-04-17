หนุ่มแค้นญาติข้างบ้าน ชอบด่าทอบุพการี กระหน่ำตี-แทงโหด เสียชีวิตสยอง สุดเย็นชา หลังก่อเหตุเสร็จรีบถอดเสื้อผ้าเปื้อนเลือดและ มีด ใส่ถุงทิ้งน้ำ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 17 เม.ย.2569 ร.ต.อ.คมเดช บุญเกิด พนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ชุดสืบสวน แพทย์เวร รพ.บางปะกง กองพิสูจน์หลักฐาน และหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมตรวจสอบเหตุฆ่ากัน ในบ้านพักแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว ในห้องนอนพบศพ นางธิดาพร (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานโรงงาน นอนหงายหน้าจมกองเลือดอยู่บนที่นอน ใบหน้า ลำคอ และลำตัวตามร่างกาย มีรอยถูกมีดทำร้ายหลายแห่ง นอกจากนี้ยังพบเศษแก้วเกลื่อนกระจัดกระจายเต็มพื้นห้อง จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสอบถาม นายสมประสงค์ (สงวนนามสกุล) ญาติเพื่อนข้างห้องติดกัน พบว่ามีอาการกังวลและมีข้อพิรุธสงสัยหลายอย่าง จึงควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักก่อนที่เจ้าตัวจะยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุลงมือฆ่า สาเหตุเกิดจากผู้ตายชอบด่าทอถึงบุพการี จนทนไม่ไหวเลยก่อเหตุดังกล่าว

โดยเอาไม้ทุบตีก่อนเอาขวดฟาดและเอามีดปาดคอ และลำตัวหลายแห่งจนเป็นแผลฉกรรจ์ หลังก่อเหตุเสร็จได้ถอดเสื้อผ้าใส่ถุง และโยนทิ้งน้ำพร้อมมีดก่อเหตุ จึงนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป

หนุ่มแค้นญาติข้างบ้าน

หนุ่มแค้นญาติข้างบ้าน ชอบด่าทอบุพการี กระหน่ำตี-แทงโหด เสียชีวิตสยอง

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